Nobel Ödüllü Aziz Sancar’dan Kanser Tedavisinde Devrim

Nobel ödüllü gururumuz Aziz Sancar, kanser ilaçlarının etkisi ile insanın biyolojik saat ritmi arasındaki ilişkide yepyeni bir boyut açmaya hazırlanıyor.

2015 yılında Nobel Kimya ödülünü kazanan Türk bilim insanı Aziz Sancar, fareler üzerindeki yaptıkları kalın bağırsak kanseri deneylerindeki keşiflerin diğer kanser türlerinde de doğrulanması takdirde, kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir buluşun yolda olduğunu söyledi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Aziz Sancar ile yaptığı görüşmeyi, köşesinden okurlarıyla paylaştı. “Aziz Sancar: Kanser ilacı da vücut saatine göre” başlıklı yazıda, çok çarpıcı ifadeler yer alıyor.

Bursalı, Sancar ve ekibinin fare böbrek ve karaciğerinde, Cisplatin kanser ilacının yarattığı DNA hasarının onarımında, biyolojik saat zamanının etkisini test ettiklerini söylüyor. Ekibin, genel onarımın en çok etkin olduğu zamanları, çoğu kanserin hatalı sirkadiyen ritimlerini saptadıklarını söyleyen Bursalı, "İlacın zamanlanmış dozu ile yapılacak yeni araştırmanın, ilacın sağlıklı dokudaki hasarı azaltabileceğini ve tedavi indeksini geliştirebileceğini gördüler" diyor.

"Model farelerde gerçekleştirdikleri insan kalınbağırsak kanserinde keşfettikleri, eğer pek çok kanser türünde de doğrulanırsa, kanser ve biyolojik ritim ilişkisinde yepyeni bir aşamaya ulaşacaklar" diyen Bursalı, Sancar’a, her yıl 6 milyar doların üzerinde para harcamasına rağmen kansere kesin bir çözüm üretilmediğini söyleyerek fikrini soruyor. Nobel ödüllü Türk bilim insanının cevabı ise şu şekilde:

“Bilim adım adım ilerliyor, taş üzerine taş konarak.. Öyle büyük paradigma değişiklikleriyle büyük devrimsel çözümlerle sorunun halledileceğini düşünmüyorum. Çünkü moleküler ve genetik düzeyde anlaşılması gereken daha çok konu var. Bak, yeni yöntemler keşfediliyor ve bu yöntemler çalışmalara büyük hız kazandırıyor.”

Bursalı, kaleme aldığı yazıda, Sancar’ın genetik müdahalelerde çok hızlı sonuçlar veren CRISPR-Cas9 yöntemini laboratuvarında kullanmaya başladığı bilgisini de paylaştı.