Nöbetçi Eczanelere Artık e-Devlet'ten Ulaşılabilecek

Nöbetçi eczanelere ne zaman ihtiyaç duyulacağı belli olmuyor. Hâl böyle olunca nöbetçi eczanelerin nerede olduğu ve hangi eczanelerin açık olduğuna erişim bir o kadar zorlu olabiliyor. Yeni alınan kararla birlikte bu zorluğun önüne geçilecek ve tüm nöbetçi eczaneler e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu - Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" adıyla e-Devlet sistemine eklenen bu yeni özellik, vatandaşların en yakın nöbetçi eczanelere ulaşımını kolaylaştıracak. Sağlık Bakanlığı'nın bugün başlattığı hizmet artık e-Devlet üzerinden kullanılabilir durumda.

Nöbetçi Eczanelerin Tüm Bilgileri Tek Sayfada Toplanacak

Türk Eczacılar Birliği'nin bildirdiği ve il sağlık müdürlüğünün onayladığı nöbetçi eczanelerin tamamına e-Devlet'teki sayfadan ulaşılabilecek. O esnada açık olan nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri ve adres bilgileri gibi önemli bilgileri tek sayfada toplanacak.

Acil durumlar yaşayabilecek vatandaşlar bu hizmeti e-Devlet üzerinden favori hizmetlerine ekleyerek tek tıkla tüm nöbetçi eczanelere erişebilecekler.

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