Nöbetçi Eczanelere Artık e-Devlet'ten Ulaşılabilecek
Nöbetçi eczaneleri arama derdi artık sona eriyor. e-Devlet, nöbetçi eczaneleri tek sayfa üzerinde topluyor ve vatandaşlara kolaylık tanıyor.
Nöbetçi eczanelere ne zaman ihtiyaç duyulacağı belli olmuyor. Hâl böyle olunca nöbetçi eczanelerin nerede olduğu ve hangi eczanelerin açık olduğuna erişim bir o kadar zorlu olabiliyor. Yeni alınan kararla birlikte bu zorluğun önüne geçilecek ve tüm nöbetçi eczaneler e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.
"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu - Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" adıyla e-Devlet sistemine eklenen bu yeni özellik, vatandaşların en yakın nöbetçi eczanelere ulaşımını kolaylaştıracak. Sağlık Bakanlığı'nın bugün başlattığı hizmet artık e-Devlet üzerinden kullanılabilir durumda.
Nöbetçi Eczanelerin Tüm Bilgileri Tek Sayfada Toplanacak
Türk Eczacılar Birliği'nin bildirdiği ve il sağlık müdürlüğünün onayladığı nöbetçi eczanelerin tamamına e-Devlet'teki sayfadan ulaşılabilecek. O esnada açık olan nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri ve adres bilgileri gibi önemli bilgileri tek sayfada toplanacak.
Acil durumlar yaşayabilecek vatandaşlar bu hizmeti e-Devlet üzerinden favori hizmetlerine ekleyerek tek tıkla tüm nöbetçi eczanelere erişebilecekler.
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