Noel Ağacına Roket Bağlayıp Atmosfere Fırlattılar

Noel ağacına roket motoru yerleştirdiler. YouTube kanalı BPS Space tarafından yüklenen yeni bir videoda, roketle çalışan bir Noel ağacının neredeyse 90 metre yüksekliğe yükselişini izliyoruz.

Bu daha önce denenmemiş olabilir, ancak belki de çoğumuzun tatillerde sevdiklerimizi görme planlarımızı iptal etmek için uygun bir etkinlik.

Birçoğu havacılık endüstrisinde çalışan bir grup mühendis, dört kanatlı bir yapıya iki metrelik bir ağaç bağladı. Küçük bir katı yakıtlı roket motoru, ağacın Kaliforniya'daki Mojave Çölü 90 metreden fazla gökyüzüne çıkmasına izin verdi.

Noel ağacına roket motoru yerleştirdiler

Fırlatış sonrasında gerçekten görülmesi gereken güzel bir manzara oluştu ve hepimizde endişe yaratan bir 2021 için eğlenceli bir deney oldu.

Her ne kadar eğlenceli olsa da BPS Space'in arkasındaki mühendisler, yol boyunca bazı engellerle karşı karşıya kaldı.

Roket ekibinden olan Joe Barnard videoda yaptığı açıklamada, "Amatör roketçilikle ilgili olan şey amatör roketçilik olmasıdır. Bazen işler ilk denemede çalışmıyor, bazen ikinci denemede çalışmıyor, bazen de üçüncü denemede çalışmıyor." dedi.

Ancak dördüncü denemede her şey plana göre neredeyse mükemmel gitti. LED ile donatılmış Noel ağacı havaya fırladı ve görülmeye değer bir manzara yarattı.

Ekip ayrıca Ocak ayında, Amerikan İntiharı Önleme Vakfı'na para toplamak amacıyla ağaca takılıyken atmosfere fırlatılan "Season's Yeetings" Noel süslerini açık artırmada satışa çıkaracak.

Bu fırlatış, 2022 yılının eğlenceli geçeceğine dair bir gösterge olabilir. Gelecek yılın Noel sezonunun çok daha neşeli olacağını umabiliriz.

Türksat 5B uzaya fırlatıldı

Türksat 5B, Türkiye saati ile 06.58'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketi ile birlikte başarılı bir şekilde uzaya gönderildi.

Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak haberleşme uydusu, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara kıyasla 20 kat daha fazla kapasite verimliliği ile dikkat çekiyor.

Yüksek kapasite verimliliğe sahip olan haberleşme uydusunda 15 kilovat güç kapasitesi ve 4,5 ton fırlatma ağırlığı yer alıyor. Uydu, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55Gbps'ten daha yüksek veri iletim kapasitesi sunacak.