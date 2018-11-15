Yılan Oyunu için Harika Telefon: Nokia 106

HMD Global, bugün sabah saatlerinde küresel pazar için uygun fiyatlı bir telefon olan Nokia 106'yı duyurdu. Nokia'nın Series 30+ yazılımıyla sunulan cihazın nostalji severlere güzel bir alternatif olduğunu söylemek lazım.

Nokia 106 Özellikleri

Şirketin ucuz yollu telefonlar serisine kattığı Nokia 106'da 1,8 inç 160x120 çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. MTK 6261D işlemcisinden gücünü alan telefon, 4 MB RAM ile geliyor. Ayrıca Nokia 106, 2000 kişiye kadar rehber kaydı yapmanıza ve 500'e kadar SMS mesajı saklayabilmenize olanak sağlıyor. Tüm bunların dışında telefonun üzerinde sevdiğimiz birçok eski oyun ön yüklü olarak geliyor.

Batarya konusunda da oldukça iddialı olan Nokia 106'nın, 15 saat konuşma ve 21 gün bekleme süresine sahip olduğu belirtildi. Telefonunda batarya süresine oldukça önem veren Nokia, 106'nın Snake oyunuyla geleceğini duyurdu.

Toplamda 70 gram ağırlığında olan cihazın micro USB ile şarj edilebilmesi ve farklı renk seçeneklerine sahip olması dikkat çekiyor. Nokia 106'yla birlikte tanıtılan yeni Nokia 230'un da çeşitli düzenlemelere sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Fiyat konusunda çeşitlilik gösteren telefonun yakında ülkemizde de satışa sunulması planlanıyor.