3310'a Benzeyen Nokia 110 Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

HMD Global'in yönetiminde olan Nokia yeni tuşlu telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber 18 gün bekleme süresine sahip olan Nokia 110'nun tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Nokia 110, 76.1 gram ağırlığında ve 15,2 x 49,9 x 14,3 mm boyutlarında kompakt bir yapıya sahip. 80 x 120 piksel çözünürlüğünde 1,77 inç renkli ekrana sahip olan Nokia 110, 8 megapiksellik arka kamera sensörüne sahip. Gücünü Spreadtrum SPRD 6531E yonga setinden alan Nokia 110, 800 mAh bataryadan besleniyor. Cihaz Micro USB portu üzerinden şarj olmakta.

Yapılan açıklamalarda cihazın 18.5 güne kadar bekleme modunda kalabildiği, 14 saat konuşma süresine sahip olduğu söylendi. 2019 yılının son aylarını yaşarken 5G teknolojisinin hayatımıza girmesine günler sayıyoruz. Nokia 110 ise 2G bağlantı teknolojisine sahip. Nokia 110 ile dağın başına veya şehir merkezinden uzak bir yere gittiğinizde 2g teknolojisi sayesinde şebeke sorunu yaşamadan görüşmeler yapabilmektesiniz.

Koyu-gri ve mavi-yeşil olmakl üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen Nokia 110, 25 dolardan Çin'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.