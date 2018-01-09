Nokia 2 Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Duyuruldu

HMD Global ve Nokia, geçtiğimiz aylarda tanıttığı giriş seviye akıllı telefon Nokia 2’yi Türkiye’de satışa sundu. 4100 mAh kapasitede iki günlük kullanım sunan pil ömrü ile dikkat çeken Nokia 2’nin Türkiye satış fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Günümüzde amiral sınıfına giren üst seviye akıllı telefon modellerinde dahi sorun olan batarya kapasitesine çözüm Nokia’dan geldi. Performanstan ödün vermeden iki günlük pil ömrü sunan telefon, Qualcomm Snapdragon mobil platform, 5 inç yüksek kaliteli ekran, 8MP arka kamera (akıllı sahne tespiti ve otomatik odaklanma özellikli) ve 5MP ön kamera, saf Android deneyimi sunuyor. Android Nougat ve Android Oreo hazır halde gelen ve aylık güvenlik güncellemelerini alacağı açıklanan telefonun donanımı giriş seviyesinde olsa da tasarımı gayet güzel. İnce çerçevesi, tek parça alüminyumdan hassasiyetle işlenmiş gövdesi, Corning Glass camı ve arkada şekillendirilmiş polikarbon ile bir Nokia telefondan beklenen kaliteyi sunuyor.

Nokia 2 Teknik Özellikleri:

Ağlar GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: 1, 2, 5, 8 LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 Ağlar LTE Kat. 4, 150Mbps DL/50Mbps UL, VoLTE, Görüntülü Çağrı, VoWiFi CPU Qualcomm Snapdragon Mobil Platform İşletim Sistemi Android Nougat RAM 1GB DDR3 Depolama Alanı 8GB e-MMC (MicroSD kartı ile 128GB'e kadar) Ekran 5.0" HD 1280 x 720 LTPS LCD, In-Cell Touch, Corning Gorilla Glass 3 Kamera Birincil kamera: LED flaşlı 8MP otomatik odak Ön kamera: 5MP sabit odak Bağlantı 802.11 b/g/n, BT 4.1, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou, FM/(RDS) Sensörler Ortam ışık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer (G-sensörü), E-pusula Pil 4100 mAh SIM yuvası 2 Nano-SIM + 1 uSD yuvası (Çift SIM) / Nano-SIM + 1 USD yuvası (Tek SIM) Girdi/çıktı Mikro USB (USB 2.0), 3,5mm ses jackı Boyutlar 143,5 x 71,3 x 9,30 mm

Nokia 2 Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Kurşun-siyah, kurşun-beyaz ve bakır-siyah renk seçenekleriyle gelen Nokia 2’nin Türkiye satış fiyatı 849 TL, çıkış tarihi Ocak ayı olarak belirlenmiş. Yurt dışında 99 Euro fiyat etiketine sahip giriş seviye telefonun Türkiye fiyatı şaşırtsa da telefonlarda 6000 hatta 7000 TL rakamlarını gördüğümüz günümüzde saf Android sunması ile tercih edilebilir.

Nokia 2 Renkleri

HMD Global’ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas’ın Nokia 2 hakkında düşünceleri ise şöyle: "İnsanlar telefonlarına bugünlerde o kadar çok bağlılar ki günü geçirebilmek için, refleks olarak pil kullanımlarında kısıtlamaya dahi gidebiliyorlar. Bizce telefonunuzla yaptıklarınızda kısıtlamaya gitmeniz gerekmemeli. İşte tam da bu nedenle diğer cihazlar bir molaya ihtiyaç duyarken gücünü koruyan bir akıllı telefon ürettik".

Nokia 2'yle, birçok hayranının Nokia telefonlarından beklediği uzun ömürlü pil performansı ile şu ana kadar sunulan benzersiz Android deneyimini tekrarlamak istediklerini dile getiren Sarvikas, "Bunu gerçeğe çevirmek için de ekrandan pile, çip setinden sistem tasarımına Nokia 2'nin her bir bileşeni, hayranlarına güvenebilecekleri uzun süre dayanan bir telefon sunmak üzere devasa pilden mümkün olduğunca az enerji çekecek şekilde tasarladık" diye konuştu.