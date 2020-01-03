Nokia 2020 Yılında Rakiplerini Terletecek!

Nokia bu sene oldukça iddialı modeller ile karşımıza çıkmayı ve rakiplerine korku salmayı planlıyor.

5G Tarafında Söz Sahibi Olmak İstiyor

Geçtiğimiz sene tanıtılan 9 PureView ilginç kamera kurulumu ile dikkatleri çekmeyi başarmış ve beklentileri oldukça yukarı çekmişti. Nitekim pek çok anlamda istenilen kaliteyi sunmadı. Geçtiğimiz sene yaşadığı durumları bu sene yaşamak istemeyen Nokia, bu sene emin adımlarla ilerlemeye karar vermiş gibi gözüküyor.

2019 yılında tanıtılan bu model 2018 yılına ait bir işlemci ile gelmesi ile tepkileri toplamıştı. 9 PureView'in sonuç olarak bir amiral gemisi olduğunu göz önüne almamız gerekiyor. Yeni söylentilere göre şirket yaptığı hatalardan ders alarak bu seneyi başarılı bir süreç halinde yönetmeyi hedefliyor.

Öncelikle yeni modelin diğer Nokia modelleri ile benzeşmesi adına Nokia 9.2 olarak adlandırılacağı iddia ediliyor. Normal şartlar altında geçtiğimiz senenin sonunda açıklanması beklenen model, önce bu senenin ortasına şimdi de sonbahara yani daha da ilerisine itildi.

En azından bazı yeni şeyler var. Nokia 9.2'nin Snapdragon 865 işlemci ile geleceği belirtiliyor. Bu işlemci dahili olarak 5G desteğine sahip. Bununla birlikte şirket Snapdragon 765 işlemciye sahip orta segment bir cihaz üretmeyi planladığını da açıkladı. Yani 5G sektöründe söz sahibi bir şirket olmak için çabaladıkları söylenebilir.