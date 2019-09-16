Nokia 2.2 Türkiye'de! İşte Özellikleri ve Fiyatı

HMD Global'in kısa süre önce duyurusunu yaptığı Nokia 2.2 modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni modele ait teknik detaylar ve fiyat bilgisi haberimizde.

Gücünü MediaTek MT6761 (Helio A22) işlemciden alan Nokia 2.2, 2 GB RAM ve 16 GB depolama ile birlikte günlük kullanımlara yönelik bir performans sunuyor. 5.71 inç boyutunda HD+ çözünürlükte IPS LCD panele sahip olan model, 5 MP çözünürlüğündeki ön kamerayı damla çentiğin içerisinde barındırıyor. Bununla birlikte 13 MP çözünürlüğünde arka kameraya sahip olan Nokia 2.2, 30 fps'te Full HD video kaydı yapabiliyor.

Tüm bunları yaparken 3,000 mAh kapasitesindeki bataryadan gücünü alan model, Cat.4 standartlarında LTE desteği sunuyor. Ayrıca Google Asistan'a tek tuşla erişim imkanı sunan Nokia 2.2, günlük işlerinizi hızlı bir şekilde halledebilmenize olanak sunuyor. Bunların dışında Nokia, bu model için üç sene boyunca aylık güvenlik güncellemesi garantisi ve Android Q güncellemesi için söz veriyor.

Performans noktasında segmentine göre standart bir noktada olan Nokia 2.2, Türkiye'de 1,099 TL fiyatla birlikte satışta bulunuyor. Özellikle üç yıllık güvenlik güncellemesi ve bir ana güncelleme garantisi ile öne çıkan modelin, günlük basit kullanımlar için iyi bir tercih olabileceğini söyleyebiliriz.