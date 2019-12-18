Nokia 2.3 Değişim Garantisi ile Ses Getirdi!

Hindistan pazarında satışa sunulan Nokia 2.3 için yapılan bir yıl değişim garantisi oldukça ses getirdi.

Bir Yıllık Değişim Garantisi Verildi

HMD Global son zamanlarda tüm bütçe aralıkları için yeni modeller üretmeye başladı. Alt segment için Nokia 2.3 ile pazara giriş yapan şirket, Nokia 2.2 modelinin üstüne yeni bir tasarım, daha gelişmiş özellikler ve ek bir kamera koyarak karşımıza çıkıyor.



Bu model için özel bir kampanyaya imza atan HMD Global, 31 Mart 2020 tarihi öncesinde yapılan satın alımlar için bir yıllık değişim garantisi sunuyor. Bu ise telefonun donanım kısmında ortaya çıkabilecek sorunlarda ilk yıl ücretsiz sıfır ürün değişimi yapılacağı anlamını taşıyor.

Nokia 2.3 Özellikleri

Helio A22 işlemciden gücünü alan model 2 GB RAM ve 32 GB depolama ile destekleniyor. Bu depolama alanını MicroSD kart desteği ile birlikte 400 GB seviyesine kadar artırmak mümkün.

Ön tarafa baktığımızda 6.2 inç boyutunda HD+ ekran görüyoruz. Açıkçası bu ekran boyutu için yetersiz bir çözünürlük sunduğunu söyleyebiliriz. Ancak teorik olarak düşük güç tüketen işlemcisi ve düşük çözünürlük ile daha uzun batarya ömrü sunması beklenir. Bu noktada 4,000 mAh kapasitesinde 5W (evet, bildiğiniz 5W) şarj desteğine sahip batarya devreye giriyor.

13 MP çözünürlükte f/2.2 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ile destekleniyor. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunmakta. Android Pie ile kutudan çıkan cihaz Android One programına dahil ve yakın bir zamanda Android Q ile güncellenmesi bekleniyor.

Nokia 2.3 Ülkemizde Satışa Sunulacak mı?

Bu sorunun cevabı şu aşamada belli olmasa da satışa sunulmaması için herhangi bir sebep bulunmadığını söyleyebiliriz.