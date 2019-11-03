Nokia 2.3, HMD Global Verilerinde Ortaya Çıktı!

HMD Global'ın bünyesindeki Nokia'nın yeni modeli Nokia 2.3'ün varlığı ortaya çıktı. HMD Global'ın verilerinde Nokia 2.3 kendini gösterdi.

Nokia'nın yeni modeli Nokia 2.3 bir süredir konuşuluyordu. Ancak varlığı hakkında kesin bir bilgi yoktu. Finlandiya merkezli teknoloji şirketi HMD Global, Nokia 2.3'ü veri tabanına eklemiş. Verilerin ortaya çıkması ile Nokia 2.3'ün varlığı ispatlanmış oldu. Cihazın varlığı ile beraber renk seçenekleri ve model numarası da ortaya çıktı.

Giriş seviyesinde bir model olduğu bilinen Nokia 2.3'ün model numarası resimde de görüldüğü gibi TA-1206 olarak belirlenmiş. TA-1206 model numaralı Nokia 2.3'ün, üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Bunlar Kum, Camgöbeği ve Mangal Kömürü. Cihaz hakkında bilinen başka bir özelliği ise Bluetooth'u ve buna bağlı olan işlemcisi. Şöyle açıklayalım: Daha önce cihazın Bluetooth sertifikasından geçtiği biliniyor. Buradan elde edilen bilgi ile cihazın Bluetooth 5.0 destekli bir işlemci ile gelmesi bekleniyor. Bu işlemci ise geliştirilmiş Mediatek Helio A22 olarak görülüyor. Tabi bu konuda firmanın net bir açıklaması yok.

Eldeki bilgilerle cihazın işlemcisinin Helio A22 olması bekleniyor. Renkleri ise resimlerde görüldüğü gibi belirlenmiş. Bakalım Nokia 2.3'ün tüm özellikleri ne zaman ortaya çıkacak?