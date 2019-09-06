Nokia 2720 Flip, Nostaljiyi Yenilikle Birleştirecek

Kapaklı telefonların artık eskide kaldığını ve işe yaramayacaklarını düşünüyor olabilirsiniz. Nokia nostalji ile teknolojiyi birleştiren yeni telefonu Nokia 2720 Flip'i tanıttı.

Retro akımına önem veren HMD Global, yeni kapaklı telefon modeli Nokia 2720 Flip'i tanıttı. Akıllı telefon öncesi sevilen tasarımlardan olan kapaklı telefon tasarımını 4G teknolojisi ve Google Asistan gibi özelliklerle donatan Nokia, bu modeliyle oldukça dikkat çekti.

Sayısal tuş takımına sahip olan 2720 Flip, iç tarafta 2,8 inç boyutunda QVGA çözünürlüğe sahip ekran bulundururken, dış tarafta ise 1,3 inç 240x240 piksel çözünürlüğünde ikincil ekran barındırıyor. Temel bilgileri gösterme işlevi gören ikincil ekran, arayan kimliği gibi bilgileri de gösterebiliyor.

KaiOS işletim sistemini kullanan 2720 Flip, Qualcomm 205 işlemciden gücünü alıyor. Google Asistan desteği, önceden yüklü Facebook ve WhatsApp gibi uygulamalarla gelen telefon, 150 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme desteğine sahip. 28 güne kadar bekleme süresi iddiası ile gelen model, uzun pil ömrü ile birincil telefon olmasa da ikincil telefon olarak tercih edilebilir.

4 GB depolama alanına sahip olan model, 32 GB'a kadar Micro SD kart desteğine sahip. 3.5 mm jack girişine sahip olan telefonun arka tarafında ise 2 MP çözünürlüğünde tek kamera bulunuyor. Ocean Black ve Gray renk seçeneklerine sahip olan 2720 Flip, 99 dolar fiyatı ile pek çok kişiyi cezbedebilir.