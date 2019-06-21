Nokia 3'e Android 9 Pie Güncellemesi Geldi

HMD Global, gelişmeye devam eden bir akıllı telefon deneyimi sunma sözünü tutarak Nokia 3’ün Android 9 Pie'a yükseltildiğini duyurdu.

Nokia 3 Artık Android 9 Pie ile Çalışıyor

2017’de Türkiye’de piyasaya sürülen Nokia 3 ile birlikte Android 9 Pie'da çalışan Nokia akıllı telefonların sayısı 19'a yükseldi. HMD Global'in Üst Düzey Ürün Yöneticisi Juho Sarvikas açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Fiyat segmentimizden bağımsız olarak en yeni Android deneyimini her Nokia telefon hayranına aktarmaya odaklandık. Bugün, ilk nesil Nokia 3'ün Android 9 Pie’a yükseltmesinin başlayacağını bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bu, tüketicilerin uygun maliyetli segmentte bile Google’ın en yeni işletim sistemi deneyimlerini ve yeniliklerini bekleyebilecekleri anlamına geliyor. Sözümüz, sürekli daha iyi olmaya devam eden bir akıllı telefon deneyimi sunmak olmuştur ve bu sözü yerine getirmekten heyecan duyuyoruz"

Nokia 3'teki Android 9 Pie yükseltmesi, kullanıcıların günlük rutinlerine yapay zeka odaklı yenilikler getiriyor. Zamandan tasarruf, pil ömrünü iyileştirmek, ekran parlaklığını ayarlamak, daha sonra yapmak isteyebileceğiniz şeyleri tahmin etmek ve hatta Dijital Denge uygulaması ile ekran saatinizi daha iyi yönetmek için araçlar sağlıyor.

Nokia 3'e sahipseniz Android 9 Pie güncellemesini cihazınıza indirirken dosyaların boyutu yüksek olduğu için Wi-Fi bağlantısını kullanmanızı öneriyoruz. Sizler Nokia 3'e gelen Android 9 Pie güncellemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!