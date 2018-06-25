Nokia 3.1 Satışa Çıkmaya Hazır

Bir süre önce Nokia 6.1 modelini satışa sunan ve genel anlamda olumlu geri dönüşler alan Nokia, şimdi de daha düşük seviyedeki Nokia 3.1'i kullanıcılarla buluşturuyor. İlk olarak ABD pazarına giriş yapacak olan modelin en erken 2 Temmuz tarihinde raflardaki yerini alması planlanıyor.

HMD Global tarafından yapılan duyuruya göre Nokia 6.1'den memnun kalan kullanıcıların, Nokia 3.1'i de beğeneceği ifade ediliyor. Yaklaşık bir ay önce tanıtılan ve giriş - orta segmente hitap eden Nokia 3.1, şık tasarımı ve Android One kapsamında olmasıyla dikkat çekiyor.

Birkaç hafta önce ön siparişleri almaya başlayan Nokia, resmi olarak 2 Temmuz'da yeni cihazını kullanıcılarla paylaşacak. 5.2 inç HD+ ekrana sahip olan Nokia 3.1'in MT6750 yonga setinden gücünü aldığı belirtiliyor. Ayrıca 2GB RAM ve microSD kart destekli 16GB dahili depolamayı barındıran cihazın arka tarafında 13MP ve ön tarafında 8MP kamera yer aldığını belirtmek gerekiyor.

Son olarak 170 dolardan satışa çıkacak olan modelin Amazon ve ABD'deki çeşitli mağazalardan alınabileceği ifade edildi. Renk seçeneği olarak da mavi, siyah, beyaz renklerinin olduğunu belirtmek gerekiyor. Telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.