  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Nokia 3310'un 3G Versiyonu Geliyor

Nokia 3310'un 3G Versiyonu Geliyor

YORUM YAZ
Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil

Bu yılın ilk döneminde çıkarılan Nokia 3310, HMD Global’i pek tatmin edememişti. Aynı şekilde kullanıcıların da beğenmediği yeni Nokia 3310’daki 3G sorunu artık ortadan kalkacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Nokia 3310’lara 3G desteği geleceği ifade edildi.

Nokia 3310, 3G desteği olmaması yüzünden ABD pazarında kendine yer bulamamıştı. Çünkü ABD operatör servislerinde artık 2G desteklenmiyordu. Ancak yeni gelecek olan özellik ile ABD’deki sevenlerine de sunulacak olan cihaz, ayrıca4G LTE'nin standart hale geldiği ve 5G şebekelerinin halihazırda geliştirildiği günümüz teknolojisinde 3G desteği ile kesinlikle kulağa garip geliyor.

Yeni gelecek olan 3G özelliği dışında farklı renk seçeneklerine de sahip olacak Nokia 3310'un bambaşka bir arayüz ile kullanıcıları karşılayacağı ifade ediliyor. Ayrıca henüz ABD perakendecileri tarafından Nokia 3310 hakkında açıklama yapılmış değil. Yani büyük bir ihtimalle ABD odaklı bu yeniliği getiren Nokia’nın belki de hedefleri suya düşebilir.

Tüm bunlara ek olarak Ekim veya Kasım ayında gelecek olan Nokia 3310, ilk çıktığı fiyatına oranla daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacak. Yeni Nokia 3310, 70 Euro’dan kullanıcılarla buluşacak.

Çerçevesiz Ekranlı Nokia 9'un Görselleri Sızdırıldı MOBİL Çerçevesiz Ekranlı Nokia 9'un Görselleri Sızdırıldı

Nokia 8 Resmen Tanıtıldı! İşte Özellikleri MOBİL Nokia 8 Resmen Tanıtıldı! İşte Özellikleri

ETİKETLER: Nokia nokia 3310 3g HMD Global

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

IObit Uninstaller IObit Uninstaller
IObit Uninstaller IObit Uninstaller programını ücretsiz olarak kullanarak bilgisayarınızdaki istenmeyen yazılımları kolayca kaldırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2010 Microsoft en çok tercih edilen ofis yazılımı Microsoft Office'in 2010 versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu. Daha hızlı, daha etkili, daha kolay iddialarıyla yola çıkan Office 2010 internetle daha entegre çalışan bu sürümüyle işl DENEME SÜRÜMÜ
Counter Strike Global Offensive Counter Strike Global Offensive
Counter Strike Global Offensive Dünyanın en prestijli oyun yapımcılarından birisi olan Valve’ın efsanevi oyunlarından birisi olan Counter-Strike’ın yeni oyunu Counter-Strike Global Offensive sonunda çıkışını yaptı.
1Mobile Market 1Mobile Market
1Mobile Market Android akıllı telefonunuzda alternatif bir uygulama marketi arayışındaysanız bu ücretsiz marketi kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter. ÜCRETSİZ
Windows 10 Windows 10
Windows 10 Windows 10 indirerek bilgisayarınızı en güvenli ve yüksek performanslı şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Realtek HD Audio Driver Realtek HD Audio Driver
Realtek HD Audio Driver Realtek HD Audio Driver ile ses kartınızın bütün özelliklerini kullanabilirsiniz ÜCRETSİZ

YORUMLAR