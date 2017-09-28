Nokia 3310'un 3G Versiyonu Geliyor

Bu yılın ilk döneminde çıkarılan Nokia 3310, HMD Global’i pek tatmin edememişti. Aynı şekilde kullanıcıların da beğenmediği yeni Nokia 3310’daki 3G sorunu artık ortadan kalkacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Nokia 3310’lara 3G desteği geleceği ifade edildi.

Nokia 3310, 3G desteği olmaması yüzünden ABD pazarında kendine yer bulamamıştı. Çünkü ABD operatör servislerinde artık 2G desteklenmiyordu. Ancak yeni gelecek olan özellik ile ABD’deki sevenlerine de sunulacak olan cihaz, ayrıca4G LTE'nin standart hale geldiği ve 5G şebekelerinin halihazırda geliştirildiği günümüz teknolojisinde 3G desteği ile kesinlikle kulağa garip geliyor.

Yeni gelecek olan 3G özelliği dışında farklı renk seçeneklerine de sahip olacak Nokia 3310'un bambaşka bir arayüz ile kullanıcıları karşılayacağı ifade ediliyor. Ayrıca henüz ABD perakendecileri tarafından Nokia 3310 hakkında açıklama yapılmış değil. Yani büyük bir ihtimalle ABD odaklı bu yeniliği getiren Nokia’nın belki de hedefleri suya düşebilir.

Tüm bunlara ek olarak Ekim veya Kasım ayında gelecek olan Nokia 3310, ilk çıktığı fiyatına oranla daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacak. Yeni Nokia 3310, 70 Euro’dan kullanıcılarla buluşacak.