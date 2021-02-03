Nokia 3650 Küllerinden Yeniden Doğacak: Efsane Geri Geliyor

Nokia 6300 ve 8000 modellerinin ardından Nokia 3650 de geri geliyor.

Nokia markasının sahibi olan HMD Global, efsanevi 3310 ve 8110'u yenilediği gibi Nokia 3650 modelini de yeniden canlandırmayı planlıyor.

Nokia 3650 Yenileniyor İddiası

HMD Global geçtiğimiz aylarda Nokia 3310, 8110, 6300 ve 8000 modellerini yenileme kararı almıştı ve cihazları günümüz teknolojilerine uygun hale getirerek tanıtmıştı. Şimdi ise Nokia 3650'nin de yenileneceği bilgisi geldi.

Tuş tasarımı ile bir hayli dikkat çeken Nokia 3650 modelinin yenilenerek kullanıcıların beğenisine sunulacağı aktarılıyor. Nokia 3650 bir zamanlar en çok beğenilen telefonlar arasındaydı. Şimdi ise günümüzde Apple, Samsung, Huawei gibi markalar Nokia telefonların yerini almış durumda.

Nokia, eski telefonları yenileyerek kullanıcıların eskileri yad etmesini sağlamak istiyor gibi gözüküyor.

Şu anda HMD Global tarafından Nokia 3650 hakkında resmi bir açıklama gelmese de gelen raporlar cihazın yenileneceğini öne sürüyor. Geçtiğimiz dönemde de diğer Nokia modelleri için raporlar gelmişti ve raporlarda cihazların yenilenerek piyasaya sürüleceği belirtilmekteydi. Bu kez de yine aynı şeyler oldu ve görünüşe göre Nokia 3650 çok yakında yenilenerek karşımıza çıkmış olacak.

Nokia 3650'de hangi özelliklerin yer alacağı ile ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte yenilenen Nokia 6300 ve Nokia 8000 modellerinde 4G bağlantı teknoloji bulunuyor. 3650 modelinde de 4G bağlantı teknolojisinin olmasını bekliyoruz.

Tasarım konusuna gelecek olursak da resmi olmamakla birlikte aynı tasarım korunabilir.

Sizler Nokia 3650'nin küllerinden yeniden doğacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yenilenmesi beklenen Nokia 3650'nin özellikleri arasında neler olmalı? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Nokia 3650, 2003 yılında piyasaya sürülmüştü ve 2.1 inç 176 x 208 piksel TFT ekrana, arkaya monte edilmiş tek bir VGA kameraya ve 850 mAh bataryaya sahipti. Yeni sürümün, daha büyük bir ekran, daha iyi kamera ve KaiOS arayüzü gibi iyileştirmeler getirmesini bekleyebiliriz.

Yeni Nokia 6300 ve 8000 hakkında detaylara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Yeni Nokia 6300 ve 8000'ün özelliklerine aşağıdaki içeriğimizden kolayca ulaşabilirsiniz.