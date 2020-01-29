Nokia 400 4G: Nokia'dan Tuşlu Android Telefon Geliyor

Çinli üretici HMD Global'in KaiOS çalıştıran telefonlarının yanı sıra Android Go barındıran modelleri bulunuyordu. Ancak ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Çinli şirket dokunmatik ekranı olmayan bir Android cihaz geliştiriyor: İşte Nokia 400 4G.

TA-1208 model numaralı Nokia telefonu geçtiğimiz gün sosyal medyada ortaya çıktı. Aslında bildiğimiz Android'i barındırmayan Nokia 400'ün sisteminin “GAFP” şeklinde belirtilmiş. Arayüz olarak Android'e benzeyen bu sistemin yine Google tarafından geliştirildiğini ve içerisinde Google uygulamalarını barındırdığını belirtelim.

Bir süre önce ortaya çıkan tuşlu cihazın videosunda ise Google Asistan'a girildiği görülmüştü. Bu cihazın Nokia 400 olabileceği iddia ediliyorken Wi-Fi bileşeni olarak SC234X kullanıldığı düşünülüyor. Bu da Nokia'nın maliyetleri düşük tutmasına yardımcı olacak bir işlemciye sahip olduğu anlamına geliyor.

"GAFP" sisteminin tam biçimine gelince "Google Android for Feature Phones" (Tuşlular için Google Android) veya “Google Apps for Feature Phones (Tuşlular için Google Uygulamaları) olabilir ancak proje hakkında daha güvenilir bilgiye sahip olana kadar beklemek gerekiyor.

Nokia'nın bu proje üzerinde çalıştığını ve MWC 2020'de yer alması bekleniyorken en azından Google I / O konferansında da bir şeylerin olabileceğini söylemek mümkün.