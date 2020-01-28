Nokia 5.2 ve Nokia 1.3 Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

HMD Global, yeni cihazlarını Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde duyuracak. Snapdragon 865’li Nokia 9.2 MWC 2020’de tanıtılmayabilir. Nokia 1.3 ve Nokia 5.2’yi görebiliriz. Bu iki modelin teknik özellikleri şimdiden sızdırıldı. İşte Nokia 1.3 ve Nokia 5.2 özellikleri ve fiyatı

Nokia 5.2 Özellikleri ve Fiyatı

Orta seviye akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkacak Nokia 5.2, Qualcomm’un Snapdragon 632 işlemcisini taşıyacak. 6.2 inç LCD panele sahip olması bekleniyor. Işık bildirim özelliğiyle gelecek. Arka kamera kurulumunun görünümü Nokia 6.2 ile benzer olacak. Nokia 5.2’nin yuvarlak şekilli kamera kurulumu LED flaş, 16 megapiksel ana lens ve 8 megapiksel ikinci lens ile donatılabilir. Telefon 3500 mAh bataryadan güç alabilir. Telefonun çoğu pazarda tek modeli (3GB RAM ve 32GB depolama) olacak ve fiyatı 169 Euro olacak. Bazı pazarlarda 4GB RAM ve 64GB depolama alanı sunan modelinin olabileceği söyleniyor.

Nokia 1.3 Özellikleri ve Fiyatı

Nokia 1.3, Finli şirketin bir sonraki giriş seviyesi akıllı telefonu olacak gibi görünüyor. Tasarım açısından Nokia 2.3’e benzeyecek. Bu, 3D nano dokulu polikarbonat şasiye ve dayanıklı plastik bir çerçeveye sahip olabileceği anlamına geliyor. Nokia 1 plus gibi canlı renk seçenekleriyle gelebilir. Telefon 6 inçlik geniş bir ekrana sahip olabilir. Ekran U şeklinde veya gözyaşı damlası şeklinde çentiğe sahip olabilir. MediaTek işlemci ve 1GB RAM ile güçlendirilmesi beklenen telefon 8GB depolama alanı ile gelebilir. Çıkarılabilir 4000 mAh bataryaya sahip olabilir. Bildirim ışığı olmayabilir. Telefonun fiyatının Avrupa pazarlarında 79 Euro civarında olması bekleniyor.