Nokia 5.2 Yerine Nokia 5.3 Geliyor! İşte Telefonun Özellikleri

HMD Global tarafından üretilen yeni Nokia telefonun 5.2 model numarasıyla piyasaya çıkması bekleniyordu ancak görünen o ki Nokia yeni telefonunu 5.3 olarak piyasaya sürecek.

Nokia 5.3 Özellikleri

Orta segment bir telefon olan Nokia 5.3 modeli, 6,6 inçlik bir ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Telefonda, 16 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik bir ön kamera, 5 megapiksellik bir derinlik sensörü ve bir adet geniş açı sensörü yer alıyor. Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alan model, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Batarya kapasitesi ise 4,000 mAh olarak belirlenmiş.

Kaptan Amerika Lakabıyla Satışa Sunulacak

Kamera kurulum tasarımı nedeniyle Kaptan Amerika lakabını alan telefon, Android 10 ile birlikte satışa sunulacak. Telefon için siyah ve mavi-yeşil karışımı iki renk seçeneği olacağı ortaya çıkan bilgiler arasında. Üçüncü renk seçeneğinin de olabileceği söyleniyor. Telefon ile ilgili bütün bilgiler, lansmanda teknoloji severlerle paylaşılacak. Mart ayında lansmanı yapılması beklenen Nokia 5.3 modelinin, yaklaşık 180 dolar civarında bir satış fiyatına sahip olması bekleniyor.