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  4. Nokia'dan 4G'yi 5G'ye Yükseltebilen Yazılım

Nokia'dan 4G'yi 5G'ye Yükseltebilen Yazılım

Nokia tarafından geliştirilen bir yazılım sayesinde 4G istasyonları 5G desteği sağlayabilecek. Peki Nokia 4G ağını nasıl 5G'ye çevirebiliyor?

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Finlandiyalı telekom üreticisi Nokia, mobil operatörlerin saha veya ekipman değiştirmeden 4G baz istasyonlarını yeni 5G teknolojisine yükseltmelerini sağlayan bir yazılım geliştirdiğini duyurdu.

Nokia geliştiricilen bu yazılımın, Huawei ve diğer 5G geliştiricilerine karşı 5G siparişlerinin bir sonraki savaşında yardımcı olacağını umuyor çünkü 4G'den 5G'ye geçişi destekleyen bu teknoloji, taşıyıcıların maliyetlerden tasarruf etmesine sağlayacak. 

Nokia yaptığı açıklamada, "Bu çözüm, telekomünikasyon endüstrisinin site mühendisliğinde potansiyel olarak on milyarlarca dolar tasarruf sağlayacak ve kullanıcılar yeni cihazlara geçmek zorunda kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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4G İstasyonlarını 5G'ye Çevirebilen Yazılım  

Finli üretici Nokia, 5G yazılım yükseltmesinin halihazırda bir milyon baz istasyonu için mevcut olduğunu ve yıl sonuna kadar 3,1 milyona ve 2021'de 5 milyondan fazla 4G baz istasyonunda kullanılabileceğini aktardı. Şirket mevcut istasyon elemanlarını yazılım yoluyla yükselterek 4G spektrumunu 5G'ye dönüştürme sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Nokia, bir yazılım güncellemesi yoluyla 4G baz istasyonlarının 5G'ye çevrilebileceğini ve buna bağlı olarak pahalı ve uğraştırıcı saha ziyaretlerini önleyeceğine inanıyor. Ayrıca Nokia test edilen istasyonların “pazar lideri” olduğunu ve bağımsız testlere göre tüm satıcılardan daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.

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