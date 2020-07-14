Nokia'dan 4G'yi 5G'ye Yükseltebilen Yazılım

Finlandiyalı telekom üreticisi Nokia, mobil operatörlerin saha veya ekipman değiştirmeden 4G baz istasyonlarını yeni 5G teknolojisine yükseltmelerini sağlayan bir yazılım geliştirdiğini duyurdu.

Nokia geliştiricilen bu yazılımın, Huawei ve diğer 5G geliştiricilerine karşı 5G siparişlerinin bir sonraki savaşında yardımcı olacağını umuyor çünkü 4G'den 5G'ye geçişi destekleyen bu teknoloji, taşıyıcıların maliyetlerden tasarruf etmesine sağlayacak.

Nokia yaptığı açıklamada, "Bu çözüm, telekomünikasyon endüstrisinin site mühendisliğinde potansiyel olarak on milyarlarca dolar tasarruf sağlayacak ve kullanıcılar yeni cihazlara geçmek zorunda kalmayacak" ifadelerini kullandı.

4G İstasyonlarını 5G'ye Çevirebilen Yazılım

Finli üretici Nokia, 5G yazılım yükseltmesinin halihazırda bir milyon baz istasyonu için mevcut olduğunu ve yıl sonuna kadar 3,1 milyona ve 2021'de 5 milyondan fazla 4G baz istasyonunda kullanılabileceğini aktardı. Şirket mevcut istasyon elemanlarını yazılım yoluyla yükselterek 4G spektrumunu 5G'ye dönüştürme sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.