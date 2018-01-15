Nokia 6 (2018) ve Nokia 7'ye Android Oreo Geliyor

Bir hafta önce Çin'de tanıtılan ve orta segmentte yer alan Nokia 6'nın (2018) Android Nougat ile geleceği söylenmişti. Ancak bugün HMD Global tarafından paylaşılan bilgiye göre Nokia 7 ve Nokia 6'nın Android Oreo alacağını öğrenmiş olduk. Böylelikle kutusundan Android Oreo ile çıkacak olan Nokia 6 (2018) rakiplerinin bir adım önünde olacak.

HMD şirketi bugün Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda, Nokia telefonlarının güncel olmasının çok önemli olduğunu vurgularken şunları dile getirdi: "Bugün, yeni Nokia 6 ve Nokia 7 için Android Oreo 8.0 sistem güncellemeleri resmi olarak başladı. Yeni güncelleme ile hız iyileştirmeleri, daha kullanışlı, daha akıcı, yeni nesil arka plan yönetimi özellikleri, daha düşük enerji tüketimi ve daha fazla güç tasarrufu, aylık güvenlik güncelleştirmeleri sunulacak."

Bu ayın sonuna kadar tüm Nokia 6 ve 7'lere Android Oreo güncellemesini yayınlamak isteyen HMD Global, güncellemeye önem veren şirketlerin başında yer alıyor. Bu anlamda kullanıcılarını tatmin eden şirket, yayınlayacakları güvenlik güncelleştirmesiyle de cihazın daha iyi korunacağını ifade ediyor.

Her iki cihaz da Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alıyorken, 16MP çözünürlüğünde arka kamera bulunduruyor. Yani orta segment olan bu cihazların Oreo alması kullanıcıları şaşırtacak gibi gözüküyor.

Ayrıca eski Nokia 6 için de Android Oreo yayınlayacağını belirten HMD, Ocak sonuna kadar Android Oreo dağıtımını tamamlamayı hedefliyor.