Bir Zamanların Efsaneleri Geri Geliyor: Nokia 6300 ile Nokia 8000 Yenileniyor

Nokia markasının sahibi olan HMD Global, efsanevi 3310 ve 8110'u yenilediği gibi iki klasik modeli de yeniden canlandırmayı planlıyor. Nokia 6300 ve Nokia 8800'ın yenilenerek karşımıza çıkacağı bilgisi gündeme bomba gibi düştü.

Efsaneler Geliyor: Nokia 6300 ile Nokia 8800 Yenileniyor!

Nokia 6300 ilk çıktığı dönemde klasik görünümü ve sağlam paslanmaz çelik gövdesi ile iş adamlarının vazgeçilmez akıllı telefonuydu. Zamanla yeni akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile 6300 ve 8800 modelleri unutuldu. Şimdi ise Nokia 6300 ve 8800 geri dönüyor.

Nokia 6300 ve Nokia 8000, temelde internet bağlantısı ve uygulamaları destekleyen akıllı özellikli telefonlar olacak. Her iki yeni modelde de 4G LTE bağlantısı bulunacak. Yeni modellerin önümüzdeki haftalarda tanıtılacağı söyleniyor.

Yeni Nokia 6300 ve Nokia 8800'ın tasarımı hakkında henüz görsel sızmadı. Bir zamanların en efsane telefonları olan 6300 ile 8800'ın tasarımı oldukça merak ediliyor. HMD Global tarafından cihazlar hakkında açıklama gelir ise sizleri bilgilendiriyor olacağız.

Telefonların tuşu olup olmayacağı da yine bilinmezler arasında. Yeni cihazlar hakkında detayların gelmesi sabırsızlıkla bekleniyor.

Sizler efsan telefonların geri geliyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!