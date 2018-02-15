Nokia 7 Plus ve Nokia 1'in Basın Görselleri Sızdırıldı

Nokia şirketinin bu yıl rafları dolduracak olan yeni cihazlarının basın görselleri sızdırıldı. Daha önce Nokia 7'yi ve Nokia 8 2018'i sessiz sedasız duyuran şirketin bu cihazlar ile daha fazla kullanıcıya ulaşmak istediği ifade ediliyor. Nokia 7 Plus orta segmente hitap edecekken Nokia 1 ise giriş seviyesinde bir akıllı telefon olacak.

Bu sabah itibarıyla sızdırılan akıllı telefondan Nokia 7 Plus çift kameralı ve Android One destekli olacak. Yani bu telefonunda Google ile ortaklaşa çalışacak olan Nokia, diğer cihazı Nokia 1'i ise çok ucuz ve giriş seviyesinde olacak şekilde ayarlamış. Zaten tasarımında da kendini belli eden Nokia 1, şirketin alt seviyedeki cihazı olacak.

Nokia 7 Plus Özellikleri

Birkaç gün önce Geekbench'te Snapdragon 660 ve 4GB RAM'e sahip olduğu sızdırılan Nokia 7 Plus, 5.5 inç 18:9 formatında bir ekranla gelecek. Ayrıca ekranda parmak izi sensörünü barındıracak olan cihazın kamerası da kullanıcıları tatmin edecek gibi gözüküyor. Çift LED tonlu flaş yer alan kameranın çözünürlüğü bilinmiyor.

Telefonun çıkış tarihi ve fiyatı belirsizliğini koruyorken iki ayrı (siyah ve beyaz) renk seçeneğiyle geleceği söyleniyor.

Nokia 1 Özellikleri

Teknik özellik olarak pek bir bilgi edinemediğimiz Nokia 1'de 4.7 inç 16:9 formatında olacak bir ekran yer alacak. Arkada ve önde tek kamerayla gelecek Nokia 1'in bu anlamda ne kadar başarılı olacağı da tartışma konusu. Ancak çok düşük fiyatla sunulması beklenen cihazın fiyat / performans kriterine uyacağı belirtiliyor.

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