Nokia 7.2, Üçlü Kamera Sistemine Sahip Olacak

Önümüzdeki ay Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek IFA 2019’da ilk kez tanıtılacak olan Nokia 7.2’nin üçüncü kamera sistemine sahip olacağı ortaya çıktı.

Bir dönemin en büyük telefon üreticisi olan Nokia, eski günlerinden bir hayli uzak olmasına rağmen, pazarda kapladığı yeri artırmak için var gücüyle çalışıyor.

2008 yılında iPhone ile başlayan akıllı telefon devrimine ayak uyduramayan ve yıldan yıla değer kaybeden şirket, yaklaşık iki sene önce HMD Global bünyesine geçmişti.

Nokia kadar marka bilinirliği olmayan HMD Global, henüz iki yaşında bir şirket olmasına rağmen kült markayı kısa zamanda hayata döndürmüş ve önemli satış rakamlarına ulaşmıştı.

Nokia 6.1, Nokia 7 Plus ve Nokia 3.1 ile oldukça iyi performans gösteren Finli şirket, buna rağmen Nokia 8 Sirocco gibi amiral gemisi modellerde hedeflediği satış rakamlarını yakalayamamıştı.

Nokia 7.2'nin yukardaki gibi bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

Orta segmentteki başarısını amiral gemisi modellerinde de yakalamak isteyen HMD Global, IFA 2019’da tanıtacağı Nokia 7.2 ile akıllı telefon pazarındaki iddiasını artırmaya hazırlanıyor.

Bugün itibarıyla ortaya çıkan sızıntılara göre Nokia 7.2, yepyeni bir tasarıma sahip olacak. Telefonun arkasındaki dairede, üçlü kamera kurulumu yer alacak. Gelecek ay tanıtılacak olan Huawei Mate 30 ailesinin de benzer bir tasarımı kullanması bekleniyor. Buna rağmen telefondaki parmak izi sensörünün arka bölüme yerleştirilmesi, hayal kırıklığına uğratan bir detay olacak gibi görünüyor.

Nokia 7.2’nin kamera özellikleriyle ilgili pek fazla bilgi yok; ancak üçlü kamera kurulumunun bir ana sensör, bir derinlik sensörü ve son olarak da geniş açılı bir sensörden oluşması bekleniyor. Söz konusu kameralar, her zaman olduğu gibi ünlü optik üreticisi Carl Zeiss’ın imzasını taşıyacak.

Nokia’nın yeni amiral gemisi modeliyle ilgili bilgiler çoğaldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. O zaman kadar bizi takip etmeye devam edin!