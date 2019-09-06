Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

HMD Global yeni Nokia modellerini Berlin'de düzenlenen IFA 2019 Fuarı'nda tanıttı. Gelin hep beraber Nokia 7.2 ve Nokia 6.2'nin teknik özelliklerine yakından bakalım.

Nokia 7.2 Özellikleri ve Fiyatı

Nokia 7.2, 6.3 inçlik ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 660 yonga setinden alan cihazda iki farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler; 4GB/ 6GB RAM ve 64GB/ 128GB dahili depolama alanı. Akıllı telefonun depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 512GB'a kadar artırılabilmekte.

Nokia 7.2'in ön tarafında bir adet 20 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel portre fotoğraflar için derinlik sensörü.

Akıllı telefon 3,500mAh bataryadan beslenmekte ve 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Cihaz USB Type-C portu üzerinden şarj olmakta. 3.5mm'lik jack girişine sahip olan Nokia 7.2'nin 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip olan modeli 300 eurodan satışa çıkacak.

Nokia 6.2 Özellikleri ve Fiyatı

Nokia 6.2, 6.3 inçlik ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 636 işlemciden alan akıllı telefonda 3GB/ 4GB RAM ve 32GB/ 64GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun ön tarafında bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta.

Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü bulunmakta. Bu sensörler şu şekilde: 16 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı ve 5 megapiksel derinlik sensörü. 3500 mAh bataryaya sahip olan Nokia 6.2, 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Ekim ayında satışa sunulacak olan akıllı telefonun 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahip olan sürümü 200 euroluk fiyat etiketine sahip. Cihazların ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.