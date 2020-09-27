Nokia 7.3 Özelikleri Sızdırıldı!

Nokia'nın 2020 amiral gemisi telefonu gecikebilir ancak kullanıcıları meraklandıracak bir cihaz olacağı kesin. Sızdırılan yeni Nokia 7.3 özellikleri sayesinde şirketin yeni cihazı hakkında bir fikrimiz var.

Nokia'nın orta-üst segmente hitap eden yeni Nokia 7.3 modeli OnLeaks ve IPEEWorld aracılığıyla sızdırıldı. Nokia 8.3 ile aynı tasarıma sahip cihazda Snapdragon 690 yonga seti yer alıyor. Henüz bu çip ile donatılmış bir telefon görmedik, bu yüzden Nokia 7.3 performans konusunda iddialı olabilir.

Nokia 7.3 Özellikleri ve Fiyatı

Nokia 7.3 ekranın sol tarafında bir delik bulunan 6,5 inç FHD+ ekrana sahip. Aynı zamanda Nokia 8.3 gibi dairesel dört arka kamera barındırıyor ve ana kamerası 48MP çözünürlüğünde. Çift flaş modülü kamera kurulumunun solunda yer alıyorken, selfie kamerası ise 24 MP çözünürlükle geliyor.

4000 mAh pil ve 18W şarj modülü ile satışa sunulması planlanan Nokia 7.3'ün sağ kenarında güç butonu ve ses kontrol tuşları ve alt kenarda ise USB-C girişi, hoparlör ve mikrofon yer alıyor.

Nokia 7.3'ün bu yılın dördüncü çeyreğinde Nokia 9.3 amiral gemisiyle birlikte satışa sunulabilir. Cihazın fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyorken 200 dolar seviyesinde olacağı konuşuluyor. Peki ya siz yeni Nokia 7.3 modelini nasıl buldunuz?