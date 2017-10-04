Nokia 8 Türkiye’de Satışa Sunuldu. İşte Fiyatı!

Londra’da HMD Global tarafından düzenlenen etkinlikte tanıtılan Nokia 8, şirketin en donanımlı Android telefonu olmasıyla öne çıkmıştı. Yeni amiral gemisinin Türkiye fiyatının ne olacağı da büyük bir merak konusuydu. Nokia 8'in Türkiye fiyatı bugün itibariyla açıklandı. İşte detaylar.

Aylardır cevaplanmayı bekleyen ‘Nokia 8 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?’ sorusu, nihayet cevabını buldu. Geçtiğimiz aylarda HMD Global tarafından İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen etkinlik ile tanıtılan Nokia 8, minimalist tasarımıyla oldukça dikkat çekmişti.

Cilalı mavi, cilalı bakır, temperli mavi ve çelik renkleriyle kullanıcılarla buluşacak olan Nokia 8, ülkemizde 3299 TL’den satışa sunulacak.

Nokia 8'in Dikkat Çeken Özellikleri

Nokia’nın yeni amiral gemisi, şirketin en iyi Android telefonu olma özelliğine sahip. Nokia 8, Facebook ve YouTube gibi sosyal paylaşımlarda gerçek zamanlı ve yerel olarak canlı yayınlanması için Çift Görüş videoya olanak tanıyarak dünyada bir ilki sunuyor.

ZEISS ile birlikte geliştirilen Nokia ön ve arka kameralarının sunduğu Çift Görüş, hem fotoğraflar hem videolar için eş zamanlı olarak bölünmüş bir ekranda hem ön kameradan hem arka kameradan faydalanıyor.

Qualcomm'un güçlü Snapdragon 835 mobil işlemcisine sahip olan Nokia 8, 4 tanesi 2.45 GHz, 4 tanesi de 1.9 GHz hızında çalışan ve toplamda 8 adet Kyro çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. Kenarda 4,6mm inceliğinde ve ortalama olarak sadece 7,3 mm kalınlığında olan Nokia 8, OZO 360° ses, 4K videoları desteklemesiyle de dikkat çekiyor.

3090 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen ve Qualcomm'un Quick Charge 3.0 teknolojisine sahip olan yeni amiral gemisi, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile çıkacak.

Nokia 8 Türkiye Fiyatı

Türkiye fiyatı 3299 TL olarak açıklanan Nokia 8, bakalım beklenen ilgiyi görebilecek mi?