Nokia 9 Modeli Birçok Değişikliği Kapsayan Bir Güncelleme Aldı

Nokia’nın en önemli akıllı telefonlarından biri olarak görülen Nokia 9 modeli, son derece önemli bir yazılım güncellemesi aldı. Nokia şirketine yapılan çeşitli şikayetlerden sonra kuruluş, böyle bir güncelleme yayınlama kararı aldı.

Bu yazılım güncellemesi bugün itibarıyla herkese yayılmaya başladı. Sürüm numarası V4.22C taşıyan bu güncelleme, 250.4 MB boyutunda. İyileştirilmiş sistem kararlılığı, kullanıcı arabirimi geliştirmeleri ve Nisan 2019 güvenlik düzeltme eki, bu güncellemenin içerisinde yer alıyor. Ancak kullanıcılar, bu güncellemenin bundan daha fazlasını içerdiğini bildiriyor.

Nokia 9 yüz kilidi açılış hızı da arttı

Yeni güncelleme, telefonun ekrandaki parmak izi tarayıcısının performansını arttırdı. Eğer herhangi bir gelişme görmüyorsanız, parmak izinizi tekrar kaydetmeyi deneyin ve çalışıp çalışmadığını görün.

Bu yapı ile birlikte gelen diğer geliştirmeler ise; daha hızlı yüz kilidi açma, doğru ekran renkleri ve daha iyi görüntü tonlarıdır. Bu modelin kamerası ise, şimdi daha iyi fotoğraf çekebiliyor. Ancak görüntü işlem hızı, hala etkileyici bir düzeyde değil.

Nokia 9 akıllı telefonun genel özellikleri ise şu şekilde;

Ekran: 5.99 inç Quad-HD+ (1440×2960) p-OLED (Pure Display) ekran, 18.5:9 pAMOLED Always-on Display, Gorilla Glass 5, ekrandan parmak izi okuyucu, 538ppi

Ekran Kasa oranı : Yüzde 79

İşlemci: 2.8GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 845

Grafik Birimi: Adreno 630 GPU

İşletim Sistemi: Android Pie

Batarya: 3,320 mAh + 10W hızlı kablosuz şarj+ 18W Quick Charge 3.0

Bellek: 6 GB RAM

Ön kamera: 20MP f/1.8 ( 1080p 30 fps video)

Arka kamera :3X 12MP f/1.8 Monochrome( Siyah-beyaz) + 2X 12MP f/1.8 RGB (renkli sensör) + 3D ToF kamera; HDR ; DNG RAW 4K 30fps ve 4K HDR video kaydı

Dayanıklılık: IP67