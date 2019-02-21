Nokia 9 PureView’ın Resmi Görselleri Ortaya Çıktı!

Nokia bu haftasonu Pazar günü bir duyuruda bulunacak. Bu duyuruda şirketin yeni beş kameralı akıllı telefonu Nokia 9 PureView’ın tanıtılması bekleniyor. Aslında yeni cihazla ilgili bir reklam videosunu 2018 yılının son günlerinde görmüştük ve daha sonra da Çin’de ve ABD’de cihaza ait sertifikalar ortaya çıkmıştı.

İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan MWC 2019 etkinliğine sadece üç gün kala, yani bugün Nokia 9 PureView’ın resmi basın görselleri sızdırıldı.

Yeni telefonda olmasını beklediğimiz her şey gerçekleşmiş olarak karşımıza çıkıyor. Herhangi bir çentiğe yer verilmeyen cihaz, alt ve üst kısmında geleneksel bir çerçeve tasarımına sahip. Telefonun arka tarafında aşağı yönlü bir ok gibi konumlandırılmış olan beş kameralı yapı, lazer AF ve PDAF sensörleriyle birlikte bir LED flaş ile çevrelenmiş durumda.

Cihazın alt kısmında ise sadece bir hoparlör çıkışına ve bir USB-C bağlantı noktasına yer verilmiş. 3.5 mm’lik ses jakına sahip olmayan Nokia 8 Sirocco modelinden sonra Nokia 9, HMD Global’in ikinci amiral gemisi olacak.

Nokia 9 PureView, Android One programının bir parçası olacak. Ayrıca telefonun, HMD’nin iki yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve üç yıllık güvenlik paketleri için sağladığı avantajlardan da faydalanması bekleniyor.

Görsellere bakıldığında telefonun ekranında bir parmak izi simgesinin yer aldığı görülüyor. Ancak fiziksel bir tarayıcı görünmediği için, muhtemelen AMOLED ekran paneli içerisine yerleştirilen bir parmak izi sensörü bu işlevi yerine getiriyor.

Nokia 9 PureView’ın resmi tanıtımı Pazar günü gerçekleştirilecek olan MWC 2019 etkinliğinde yapılacak. Pazar günü Nokia’nın yeni amiral gemisiyle ilgili tüm detayları öğreneceğimizi umuyoruz.