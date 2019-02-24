Nokia 9 PureView Özellikleri Sızdırıldı

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Nokia 9 PureView'in özellikleri JD.com'da paylaşıldı. Sizler için 5 arka kameraya sahip olan Nokia 9 PureView'in sızdırılan özelliklerini derledik.

Nokia 9 PureView Özellikleri

HMD Global tarafından düzenlenecek olan lansmana çok kısa bir süre kala Nokia 9'un tüm özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre cihazın arka kamerasının 12 MP + 12 MP + 16 MP + 16 MP + 8 MP olmak üzere 5 adet kamera sensörü bulunmakta. 5 adet arka kameraya sahip olan Nokia 9'un, derinlik sensörü ve geniş açılı kamera lensi ile geleceği söyleniyor. Sızdırılan özelliklerde cihazın ön kamerasının 12 megapiksellik bir sensöre sahip olduğu bilgisi yer almakta.

Snapdragon 845 işlemci ile gelmesi beklenen Nokia 9'a 4150 mAh bir batarya eşlik edecek. 5.9 inçlik AMOLED ekrana sahip olan cihazın, 5G teknolojini destekleyeceği tahmin ediliyor. Akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelmesi öngörülmekte. 8mm kalınlığında bir gövdeye sahip olan Nokia 9 PureView'in, Qi kablosuz şarj desteği ile birlikte geleceği söylenmekte.

Herhangi bir çentiği bulunmayan Nokia 9'un önümüzdeki saatler içerisinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Sizler Nokia 9 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.