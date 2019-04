Nokia 9'un Parmak İzi Okuyucusu Sakız Kullanarak Bile Açılıyor

Finlandiyalı üretici HMD Global tarafından hazırlanan yeni amiral gemisi Nokia 9 PureView ilginç bir hata ile gündeme geldi. Yeni telefonda bulunan parmak izi okuyucunun, kayıtlı parmak dışında başka parmaklarla açılabileceği hatta okuyucunun sakızla bile kandırılabileceği gün yüzüne çıktı.

Bugün sabah saatlerinde Twitter üzerinden yayınlanan bir video, Nokia 9 PureView kullanıcılarının yaşadığı problemi gözler önüne serdi. Videonun yayınlanmasından sonra birçok başka Nokia 9 kullanıcısı daha problemi yaşadıklarını dile getirdi.

Aslında problem Nokia telefonlara özgü olarak ortaya çıkmamıştı. Birkaç ay önce Anroid 9 Pie 4.22 güncellemesiyle parmak izi okuyucularda sıkıntı yaşanabileceği ifade edilmişti. Keza Google da yaptığı resmi açıklama ile Nisan 2019 Android güncellemesi ile probleme el attığını söylemişti.

Twitter kullanıcısı Decoded Pixel tarafından paylaşılan videoda ise yaşanan ara yüz probleminin ne kadar büyük güvenlik problemleri yaşatabileceğini herkese gösterdi. Telefonu başka birisinin parmağıyla açan kullanıcı, daha sonra bir paket sakızı telefonun üzerine bastırarak, parmak izi okuyucuyu atlattı.

Benzer sorunla karşı karşıya gelen bir Reddit kullanıcısı ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bende de vardı ve tamamen şaka gibiydi… Bir parmağınızı kaydediyordunuz ancak istediğiniz parmağınızla telefonu açabiliyordunuz. T-shirt ya da başka kıyafetle telefonu açabiliyor, birkaç kere üst üste dokununca parmak fark etmeksizin telefonu kullanabilir hale geliyordunuz. Tamamen berbattı.”

Video of the fingerprint sensor unlocking phone with a packet of chewing gum and someone else's finger pic.twitter.com/jwY4ZG7uCh