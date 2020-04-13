Nokia 9.3 PureView 5G, 108MP'lik Beş Kamerasıyla Çok Konuşulacak!

Nokia 9 PureView beşli kamera sistemi sayesinde geçen yıl piyasaya sürülen en benzersiz akıllı telefonlardan biriydi. Ne yazık ki cihazın yeni versiyonu sorunlarla boğuştu ancak şimdi HMD Global bu şansı başka bir modele vermeye hazır görünüyor.

NokiaPowerUser tarafından ortaya atılan yeni bir iddiada yaklaşan Nokia 9.3 PureView için penta kamera sisteminin planlandığını belirtildi. Daha spesifik olarak ilk modelde kullanılan Light kamera teknolojisini kullanan yeni bir Nokia 9 modeli geliyor diyebiliriz.

Görünüşe göre Nokia 9.3 PureView “amiral gemisindeki en güçlü kameralardan biri” olacak 64MP ana kamerayla geliyor. Bu, optik görüntü sabitlemeyi (OIS) destekleyecek ve 108MP ultra geniş açılı lens ile birlikte piyasaya sürülecek.

Diğer üç kameranın teknik özelliklerinde henüz bir bilgi yer almıyor ancak sırasıyla telefoto, makro ve derinlik sensörleri olarak destek sağlamaları bekleniyor.

Finli şirketin yeni nesil kamera sistemini mükemmelleştirmesi için yeni bir ortakla çalıştığına da inanılıyor. Bu ortağın henüz ismi bilinmiyor olsa da iki şirkette birkaç büyük yükseltme planlarının yapıldığı düşünülüyor.