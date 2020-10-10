Android 11 Güncellemesi Alacak Nokia Cihazları

Android 11 güncellemesi alacak Nokia modelleri gün yüzüne çıktı. HMD Global her zamanki geleneğini bozmadı ve pek çok Nokia modeli için Android 11 güncellemesi vereceğini duyurdu. Hangi Nokia cihazları Android 11 alacak?

Geçtiğimiz Ağustos ayında Google, Pixel telefonları için Android 11 işletim sistemi güncellemesini yayınlayan ilk şirket olmuştu. Ardından Samsung ve diğer üreticiler de Android 11 yol haritasını paylaşarak Android kullanıcılarının merakını gideriyordu. Şimdi ise Nokia Android 11 alacak cihazları gün yüzüne çıktı.

HMD Global'in çoğu modeline Android güncellemesi verme konusunda büyük bir üne sahip olduğunu ve hatta birkaç kez Google'ı bile geride bıraktığını unutmamak gerekiyor. Finli şirket verilerine göre, bir yıl içinde Android telefon portföyünün yüzde 94'ünü Android 10'a güncellemeyi başardı.

We’re very excited to announce our #Android11 upgrade roadmap! 🥳 We’ve released over 1000 updates in the past 3 years as part of our Pure, Secure and Up-To-Date pledge, keeping your device safe and protected with the latest Android releases. Here’s to the next 1000! pic.twitter.com/GJ7RsDImfq — Nokia Mobile (@NokiaMobile) October 8, 2020

HMD Global Android güncellemesini, Nokia 3.1 ve 5.1 serisi dahil olmak üzere fiyat/performans telefonlarına da sunarak kullanıcılarını yalnız bırakmamıştı. 2021 yılı itibarıya şirketin Android 11 yol haritası belli oldu. Yine pek çok Nokia kullanıcısının güncellemelerden memnun kalacağını tahmin ediyoruz.

Android 11 Güncellemesi Alacak Nokia Modelleri

Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1, 5.3 ve 2.2 modelleri - 2020'nin sonuna kadar

Nokia 2.3, 3.4, 2.4, 4.2 ve Nokia 1.3 modelleri - 2021 Nisan'ın sonuna kadar

Nokia 1 Plus, 3.2, 7.2, 6.2 ve Nokia 9 Pureview modelleri - 2021'in ikinci çeyreğine kadar (Nisan-Haziran arası)

HMD Global Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas yaptığı açıklamada, "Bir telefonun işletim sistemini yükseltmek, çok sayıda ortağı ve çeşitli testleri içeren karmaşık bir süreç. Nokia akıllı telefonlar için uyguladığımız sektör liderliğinden son derece gurur duyuyoruz ve müşterilerimizin her fiyat noktasında rekabetten önce en son Android yeniliğinden yararlanmasını sağlamayı temel önceliğimiz haline getirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Ağustos döneminde duyurulan ve gizlilik odaklı olmasıyla dikkat çeken yeni Android 11, mesajlaşma uygulama kullanımlarını kolaylaştırmak için bazı yenilikler sunuyor. "Baloncuklar" isimli özellik sayesinde herhangi bir uygulamadaki konuşmaları ana sayfaya sabitleyebileceksiniz.