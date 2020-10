Android 11 Güncellemesi Alacak Nokia Cihazları

Android 11 güncellemesi alacak Nokia modelleri gün yüzüne çıktı. HMD Global her zamanki geleneğini bozmadı ve pek çok Nokia modeli için Android 11 güncellemesi vereceğini duyurdu. Hangi Nokia cihazları Android 11 alacak?

Geçtiğimiz Ağustos ayında Google, Pixel telefonları için Android 11 işletim sistemi güncellemesini yayınlayan ilk şirket olmuştu. Ardından Samsung ve diğer üreticiler de Android 11 yol haritasını paylaşarak Android kullanıcılarının merakını gideriyordu. Şimdi ise Nokia Android 11 alacak cihazları gün yüzüne çıktı.

HMD Global'in çoğu modeline Android güncellemesi verme konusunda büyük bir üne sahip olduğunu ve hatta birkaç kez Google'ı bile geride bıraktığını unutmamak gerekiyor. Finli şirket verilerine göre, bir yıl içinde Android telefon portföyünün yüzde 94'ünü Android 10'a güncellemeyi başardı.

We’re very excited to announce our #Android11 upgrade roadmap! 🥳 We’ve released over 1000 updates in the past 3 years as part of our Pure, Secure and Up-To-Date pledge, keeping your device safe and protected with the latest Android releases. Here’s to the next 1000! pic.twitter.com/GJ7RsDImfq