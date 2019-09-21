Nokia, Android ile çalışan tuşlu telefon yapacak

Eskilerin en iyi telefonlarını üreten Nokia, şimdi de yeni bir ürün peşinde. Akıllı telefonların her geçen yıl çok daha ucuz hale geldiği şu son dönemlerde şirket, işi daha ileri noktalara götürdü.

Android işletim sistemi neredeyse bütün akıllı telefonlarda kullanıldı ve böylece büyük bir tekel oluşturdu. Dünyanın en büyük şirketleri şu anda Android işletim sistemiyle akıllı telefonlarını çalıştırıyor. İnterneti sürekli olarak kullanmak isteyen kişiler ise Android go isimli düşük bir işletim sistemi tercih ediyor.

Android ile çalışan tuşlu telefon yakında gelecek

İnternete girmek isteyen birçok kişi, düşük bütçeli Android akıllı telefonlarını tercih ediyor. Bunun farkında olan Nokia ise durumu kendi lehine çevirebilmek için tuşlu ve uygun fiyatlı ürünler ortaya çıkaracak.

Bu tuşlu telefon her ne kadar android işletim sistemini kullansa bile, yine de özellikleri bakımından biraz yetersiz kalabiliyor. Tuşlu telefon olması nedeniyle dokunmatik bir ekranın yaptığı hiçbir şeyi yapamıyor. Bu yüzden de kullanım açısından pek konforlu olduğunu söyleyemeyiz.

Tüm bu nedenlerden dolayı kullanıcıların ciddi bir beklenti yerine daha çok temel işlevlerini halledebileceği bir ürün düşünmeleri gerekiyor. Peki sizce Nokia tarafından çıkarılacak olan böyle bir akıllı telefon modeli, yeterli kullanıcı sayısına ulaşabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.