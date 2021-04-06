Nokia Android Telefon Modelleri İçin Tasarımcı Alındı

HMD Global, isimsiz bir kaynağın iddiasına göre Nokia Android telefon modelleri için UX / UI tasarımcı aramalarına başladı ve uygun bulduğu bir çalışanı işe aldı. Peki, şirketin tasarımcıdan karşılamasını istediği kriterler nelerden oluşuyor? Yeni tasarımcıyı sorumluluklar açısından neler bekliyor? Konu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Nokia Android Telefon İçin Alınan Tasarımcıdan Ne Bekleniyor?

HMD Global'in Nokia telefonlara düzenleme güncelleme ve yazılım desteği sağlamakta sergilemiş olduğu üstün performansı, onu diğer isimlerden ayırarak önemli bir konuma getirdi. Birçok Nokia telefonu, Google'ın Android One programının bir parçası olduğu için kutudan çıkar çıkmaz Android'in son sürümüne yakın bir sürümle karşılama yapar ancak görünen o ki şirket yazılım tarafında işleri biraz değiştirmek ve cihazlara biraz kendinden dokunuşlar eklemek istiyor.

XDA Developers'ın bir kaynağı, HMD Global'in UX tasarımcısını işe aldığını söyledi. Tasarımcının neden işe alındığı, sorumluluklarının ne olacağı gibi ayrıntılar belirsizliğini koruyor ancak kaynak, şirketin kendi Android kullanıcı arayüzünü oluşturmak için UX tasarımcısını işe aldığı varsayımına güveniyor.

Nokia telefonlarının çoğu şu anda Android One programının bir parçası olarak standart bir kullanıcı arayüzü ile geliyor. HMD Global'in Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan Android One programının dışındaki telefonlarının bile bir kullanıcı arayüzü bulunuyor ancak güncelleme konusunda programa bağlı telefonlarla aynı şekilde desteklenmiyor.

Kaynak, tasarımcının tam olarak ne iş yapacağını belirtmedi. HMD Global'in bazı uygulamalar üzerinde önemli bir değişiklik yapmak gibi planları olabilir. Şirket, isteğini gerçekleştirebilmesi için elbette bir UX tasarımcısına ihtiyaç duyacaktır. Nokia telefonların dahili uygulamalarının listesi çok da uzun sayılmaz. Kamera uygulaması bu listede yer alabilecek uygulamalardan bir tanesidir.

İşe alınan tasarımcının temel sorumlukları ve tasarımcıdan beklenenler arasında menü, widget gibi kullanıcı arayüzünün önemli bir parçası olan unsurların tasarımını geliştirmek, kullanıcı deneyimindeki sorunları tespit etmek ve gidermek, problemleri çözme konusunda yetenekli olmak, orijinal tasarımlar oluşturmak vb. yer alıyor.

Tasarımcılardan ayrıca Sketch, Adobe DX, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop gibi programları yeterince iyi bir şekilde bilmesi isteniyor. Şirketin bir tasarımcıdan neler beklediğini HMD Global'in iş ilanından ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.