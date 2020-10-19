NASA Duyurdu: Nokia Ay'da 4G Mobil Ağı Kuracak

NASA tarafından yapılan duyuruya göre Nokia, Ay'da 4G mobil ağı kuracak. Uzaylı arkadaşlarımıza kolayca mesaj gönderebilmemiz için 4G ağı kurma sözleşmesi imzalayan Nokia, uzay turizmi için iletişim altyapısını oluşturacak.

Nokia'nın geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamanın detaylarına göre, NASA tarafından Ay'daki ilk 4G hücresel ağı kurmak için seçildi. Nokia'nın kuracağı Ay ağı, NASA'nın 2024 yılına kadar insanları Ay'a taşıma projesinin bir parçası olacak. Bildiğiniz üzere NASA, Artemis programı kapsamında Ay yüzeyinde uzun vadeli yerleşim yerleri inşa etmek istiyor.

Nokia, uzaydaki ilk kablosuz geniş bant iletişim sisteminin 2022'nin sonlarına kadar kurulacağını dile getirdi. İnsanların 2024 yılına kadar taşınacağı göz önüne alınırsa, Finli şirketin zamanlaması başarılı gözüküyor. İnsanlar Ay'a gitmeden önce, Ay yüzeyinde 4G mobil ağının hazır olacağı belirtildi.

To the moon! 🌕



We are excited to have been named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the moon, to help pave the way towards sustainable human presence on the lunar surface.



So, what technology can you expect to see? (1/6) pic.twitter.com/wDNwloyHdP — Bell Labs (@BellLabs) October 15, 2020

Teknoloji şirketi Nokia, ağ ekipmanını Ay'a taşıyabilmek için Teksas merkezli özel uzay aracı tasarım firması Intuitive Machines ile ortaklık kurdu. Nokia, teslimattan sonra ağın yapılandıracığını ve böylelikle Ay'daki ilk LTE iletişim sisteminin aktif olarak kullanılabileceği sözünü verdi.

Nokia, Ay'da 4G mobil ağı ile ne yapacak?

Nokia bu Ay ağının, sesli ve görüntülü iletişim yeteneklerinden robotik yapılandırma ve sensörlerin konuşlandırılmasına kadar geniş çaplı kullanılabileceğini belirtti. Astronotların gerçekleştirmesi gereken herhangi bir faaliyeti için bağlantı sağlayabileceğini söyleyen Nokia, uzay turizmine hazır olduklarını dile getirdi.

Ay'a 4G mobil ağı kurma projesine ilişkin Finli şirket, "Kuracağımız şebeke, hayati komuta ve kontrol işlevlerine sahip olacak. Ay turistleri için; uzaktan kontrol, gerçek zamanlı navigasyon ve yüksek çözünürlüklü video akışı dahil olmak üzere birçok farklı veri aktarım uygulamasına kritik iletişim yeteneği sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Nokia ayrıca 5G teknolojisi yerine neden 4G / LTE'yi kullandıklarını da açıkladı. Şirkete göre, Ay'a kurulacak uzay şebekesinde 4G'nin kanıtlanmış güvenilirliğine ihtiyaç duyuluyor. Ancak yine de LTE'nin halefi olan 5G teknolojisinin uzay uygulamalarını takip edeceği ifade edildi.