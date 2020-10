NASA Duyurdu: Nokia Ay'da 4G Mobil Ağı Kuracak

NASA tarafından yapılan duyuruya göre Nokia, Ay'da 4G mobil ağı kuracak. Uzaylı arkadaşlarımıza kolayca mesaj gönderebilmemiz için 4G ağı kurma sözleşmesi imzalayan Nokia, uzay turizmi için iletişim altyapısını oluşturacak.

Nokia'nın geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamanın detaylarına göre, NASA tarafından Ay'daki ilk 4G hücresel ağı kurmak için seçildi. Nokia'nın kuracağı Ay ağı, NASA'nın 2024 yılına kadar insanları Ay'a taşıma projesinin bir parçası olacak. Bildiğiniz üzere NASA, Artemis programı kapsamında Ay yüzeyinde uzun vadeli yerleşim yerleri inşa etmek istiyor.

Nokia, uzaydaki ilk kablosuz geniş bant iletişim sisteminin 2022'nin sonlarına kadar kurulacağını dile getirdi. İnsanların 2024 yılına kadar taşınacağı göz önüne alınırsa, Finli şirketin zamanlaması başarılı gözüküyor. İnsanlar Ay'a gitmeden önce, Ay yüzeyinde 4G mobil ağının hazır olacağı belirtildi.

To the moon! 🌕



We are excited to have been named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the moon, to help pave the way towards sustainable human presence on the lunar surface.



So, what technology can you expect to see? (1/6) pic.twitter.com/wDNwloyHdP