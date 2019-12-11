Nokia C1 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Nokia yeni giriş seviyesi akıllı telefon modelini duyurdu. Gelin hep beraber Nokia 1 Plus'a çok benzeyen Nokia C1'in teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Nokia C1 Özellikleri

5.45 inçlik sertleştirilmiş IPS ekrana sahip olan Nokia C1, 1.3GHz'lik dört çekirdekli işlemciden güç alıyor. 1 GB RAM'e sahip olan Nokia C1'de 16 GB'lık dahili depolama alanı bulunuyor. Nokia C1'in ön tarafında bir adet 5 MP'lik kamera sensörü yer alıyor. Cihazın arka tarafında ise bir adet düşük ışıkta fotoğraflar çekmek için led flaş ve 5MP kamera sensörü bulunuyor.

2.500 mAh bataryaya sahip olan Nokia C1'de çift SIM kart desteği bulunuyor. Akıllı telefon ne yazık ki 4G teknolojisini desteklemiyor. Cihaz kutudan Android 9 Pie Go Edition işletim sistemi ile çıkıyor.

Nokia C1 Fiyatı

Nokia C1'in fiyatının 59 dolar olduğu açıklandı. 59 dolar şu an ki kur ile hesaplandığında 342,96 TL'ye tekabül etmekte. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.