Nokia CTO’su Huawei’ye Çok Sert Eleştirilerde Bulundu

Huawei şirketi ile ilgili uzun bir süredir güvenlik konusunda bazı dedikodular çıkıyor. Bu dedikodulara katılan yeni şirket ise Nokia oldu. Şirketin CTO'su, Huawei cihazları ile ilgili çok sert eleştirilerde bulundu. Ancak kısa bir süre sonra bu eleştirilerin Nokia şirketini yansıtmadığı ifade edildi.

Nokia'nın CTO'su Marcus Weldon, BBC ile gerçekleştirdiği bir röportajda Huawei ile ilgili güvenlik konularına değindi. Daha önceden ABD de Huawei’ye güvenlik konusunda çok sert eleştirilerde bulunmuş ve müttefiklerine Huawei kullanmayın demişti. Nokia ise Huawei’nin cihazlarına izinsiz erişim riskinin %55 civarında olması üzerine eleştirilerini sertleştirdi.

Nokia bu eleştirilerin şirketi yansıtmadığını söyledi

Dünya genelinde 5G altyapısı kurmaya çalışan Huawei şirketi, Batı dünyasından casusluk ile bilgi almak suçundan eleştiriliyor. Sırf bu nedenden dolayı Huawei’nin ticari kara listeye alındığı da biliniyor. Bu nedenle Nokia CTO’suna kimse sert bir eleştiride bulunmadı.

Nokia CTO'su Weldon yaptığı açıklamalarda, raporları okuduklarını ve ortaya çıkan sonuçların üzücü olduğunu ifade etti. Huawei ile ilgili sorunların aslında birkaç güvenlik yaması ile düzeltilebileceğini söyleyen deneyimli isim, bunların kasıtlı olarak giderilmediğini belirtti. Ayrıca Huawei cihazlarında güvenlik yamalarının bulunduğu söylenmesine rağmen bunun gerçeği yansıtmadığını da ifade etti.

Nokia konu ile ilgili hızlı bir şekilde cevap verme ihtiyacı hissetti. Görüşlerin kesinlikle şirketi yansıtmadığını ve tamamen kişisel olduğunu da sözlerine ekleyen Nokia, Huawei ile karşı karşıya gelmek istemedi. Peki sizce de Huawei cihazları, gerçekten güvenilir değil mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.