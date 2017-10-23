Nokia'dan Giriş Seviyesi Akıllı Telefon: Nokia 2

Çin merkezli Nokia şirketinin yeni giriş seviyesinde olacak akıllı telefonu Nokia 2 sızdırıldı. Nokia'nın en ucuz Android işletim sistemine sahip cihazı olacak Nokia 2, fiyatına uygun spesifikasyonlarla kullanıcıları karşılayacak.

HMD Global şirketi bünyesinde pazara sürülen 3,5,6 ve 8 modellerinden sonra biraz daha düşük özelliklere sahip bir telefon çıkarmayı planlayan Nokia, yeni telefonuna Nokia 2 adını verecek. Nokia 2'ye her ne kadar giriş seviyesinde bir telefon desek de çift SIM kart desteği ve 4000 mAh batarya ile dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca büyük markaların arasında en ucuz akıllı telefonu çıkaracak olan Nokia, muhtemelen büyük markalar dahilinde en zayıf telefonu da böylelikle sunmuş olacak.

Snapdragon 212'den gücünü alacak olan Nokia 2, 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesine sahip. 4000 mAh bataryadan beslenecek olan cihazda Android 7.1.1 Nougat olması da gözlerden kaçmıyor. Tüm bunlara ek olarak, cihazın giriş seviyesinde arka ve ön kameraya sahip olacağı düşünülüyor.

Kısa bir süre önceki FCC sertifika dosyasında TA-1035 model numarasıyla boy gösteren Nokia 2, 99 dolardan satışa sunulacak. Ancak bizim ülkemize gelir mi veya fiyatı ne olur, henüz bilinmiyor.