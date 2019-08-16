Nokia'dan İlk Android Modellerine Güncelleme Desteği

Çinli HMD Global tarafından satın alındıktan sonra 2017 yılında ilk Android modellerini duyuran Nokia, bu cihazlarına bir yıl daha güncelleme vermeyi planlıyor. Güncelleme konusunda Nokia'ya yetişebilen Android üreticisi bulunmuyor.

HMD Global bir kez daha diğer üreticilere, müşterilerini nasıl yazılım ödülü verebileceğini gösteriyor. İlk Android Nokia modellerine 2020 yılına kadar güncelleme desteği vereceğini açıklayan Çinli üretici, Nokia 8, Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3'e güvenlik güncellemesi dağıtacak.

Nokia’nın mobil pazarda hem uygun fiyatlı olması hem de saf Android deneyimi sunmasından dolayı bazı kullanıcıların beğenisini kazanıyor olsa da, birçok Android kullanıcısının ilgi alanına giremiyor. Telefonlar ilk tanıtıldığında 2 yıllık güncelleme sözü veren Nokia, bu güncelleme süresini bir yıl daha uzattı.