Nokia'dan Sadece 100 Dolara Android 9'lu Telefon: Nokia 1 Plus

MWC 2019 kapsamında yeni telefon modellerini tanıtan Nokia, yine alt seviye pazarına oynuyor. Özellikle fiyatıyla dikkat çeken Nokia 1 Plus, Android 9.0 Pie (Go edition) sistemi sayesinde akıcı bir performans sunabiliyor.

Nokia 1 Plus olarak adlandırılan yeni giriş seviyesi modeli, pahalı cihazlarda yer alan teknik özelliklerle düşük bütçeli sektörü birleştirmek adına özel olarak geliştirilmiş. 5,4 inç LCD ekrana sahip olan Nokia 1 Plus'ın 1,5 GHz hızında çalışan MediaTek MT6739WW yonga seti bulunuyor. Aynı zamanda telefonda 1GB RAM ve arttırılabilir 8 / 16GB dahili depolama yer alıyor.

Arka tarafında tek 8MP, ön tarafında ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera kurulumuna sahip olan Nokia 1 Plus'ın 2500mAh bataryadan beslendiğini belirtmek gerekiyor. Yalnızca 100 dolarlık fiyatıyla cezbeden cihazda bir adet kulaklık jakı da bulunuyorken siyah, mavi ve kırmızı gibi çeşitli renkleri mevcut.

Orta Seviye Telefonlar: Nokia 3.2 ve Nokia 4.2

Nokia, MWC 2019'da Nokia 3 ve Nokia 4’ün bir üst modellerini de duyurmayı ihmal etmedi. 6.26 inç ekrana sahip olan Nokia 3.2, Snapdragon 429 yonga setinden gücünü alıyorken 3GB RAM ile performansını artırıyor. Arkada 13MP, önde ise 5MP kameralara yer veren cihazın fiyatı 139 dolar.

Nokia 4.2'de ise 5.71 inçlik bir ekran bulunuyor ve gücünü Snapdragon 439'dan alıyor. 3GB RAM ve 32GB dahili depolama ile sunulan cihazın 13MP+2MP arka kamera kurulumu ve 8MP'lik selfie kamerası bulunuyor. Nokia 4.2'nin fiyat etiketi de 169 dolar olarak belirlenmiş.