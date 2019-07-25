Nokia'dan Tuşlu 4G Modelleri: 220 ve 105

Efsaneleşmiş Nokia modellerini yenileyerek piyasaya süren HMD Global, iki eski Nokia cihazını tekrardan satışa sundu. İşte Snake oyununa sahip Nokia 220 4G ve Nokia 105.

HMD Global, Nokia 220'yi 2G'den 4G ağına geçiş telefonu olarak konumlandırıyor. Yani yeni 202 modeli internete ve Facebook'a girebiliyor bazı pazarlarda HD sesli aramalar yapabiliyor. Ayrıca bataryasının ise saatlerce değil günlerce dayandığı söyleniyorken, dahili bir FM radyo ve LED fenerle birlikte geliyor.

Nokia 220 4G ve Nokia 105, farklı renklere sahip polikarbonat gövde barındırıyor. Yani cihazın plastiğini soysanız, çizseniz veya yıpratsanız da altında hala aynı rengi gösterecek anlamına geliyor. Ayrıca önceden yüklenmiş uygulamaların yanı sıra Gameloft'tan ikonik Snake oyunu da modellerin içerisinde yüklü olarak yer alacak.