Nokia G21 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

HMD, Nokia G20'yi geçen yıl Haziran ayında 199 dolardan piyasaya sürdü. 2021'in en etkileyici bütçe telefonu değildi, ancak fiyat için kesinlikle çok sayıda kullanıcının ilk tercihleri arasında yer alıyordu. Şimdi şirket, kaldığı yerden devam ederek Nokia G21'i (h/t: GSMArena) piyasaya sürdü. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı.

Nokia G21 Özellikleri ve Fiyatı

Yeni telefon, Helio G35'ten (büyük CPU çekirdekleri olmayan) Unisoc T606'ya uzanan büyük bir yonga seti yükseltmesiyle donatılmış. Bu 4G Unisoc yonga seti, sekiz çekirdekli bir CPU (iki Cortex-A75 ve altı Cortex-A55) ve bir Mali-G57 MP1 GPU'ya sahip. Nokia G21, eski telefonun 6,5 inç HD+ LCD panelini de koruyor ancak yenileme hızının 60Hz'den 90Hz'e çıktığı görünüyor. Ayrıca, telefon şarj hızında bir artışa gitmiş ve şimdi 10W yerine 18W'a yükselmiş. Ne yazık ki GSMArena, hala 10W'lık bir kutu içi şarj cihazına ev sahipliği yapıyor.

Kamera tarafına göz atacak olursak Nokia G21, selefinin 48MP ana kamerasını burada 50MP sensörle değiştiriyor. 50MP sensörler ana akım 48MP sensörlerden daha küçük olma eğiliminde olduğundan, bunun gerçekten bir yükseltme olup olmadığından emin değiliz. Ancak kesin bir indirgemeye bakacak olursak, Nokia'nın G20'nin 5MP ultra geniş kamerasını tamamen cihazdan çıkarması, ana kamera ve bir çift 2MP sensörle baş başa kaldığımızın göstergesi.

Yeni telefon 5.050mAh pil, yana monte parmak izi tarayıcı, Android 11 ve 3,5 mm bağlantı noktasına sahip. Android 12'nin aylardır mevcut olduğu ve ilk Android 13 geliştirici önizlemesinin şu anda aktif olduğu göz önüne alındığında, Android 11'i burada görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de HMD, telefonun “Android 12 için hazır” olacağını iddia ediyor.

Telefonun Avrupa'da 170 € (~ 193 $) fiyatla piyasaya sürüleceği ve Alacakaranlık ve İskandinav Mavisi renkleriyle satışa sunulacağı bildiriliyor. Peki siz en yeni Nokia G21 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu özelliklere bu fiyatı nasıl buluyorsunuz?

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