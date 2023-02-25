Onarım Parçalarıyla Gelen İlk Telefon: Nokia G22 Tanıtıldı

Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde HMD Global, özellikle tamir edilebilirlik düşünülerek üretilen ilk telefon da dâhil olmak üzere üç Nokia telefonunu duyurdu. Şirket iFixit ile birlikte çalışarak insanların G22'deki bozuk ekran, bitmiş batarya ya da bozuk şarj portu gibi sorunları gidermelerine yardımcı olacak resmî onarım kılavuzları ve parçaları sunuyor.

Tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış plastik bir arka kasaya sahip olan cihaz, iki yıllık Android güncellemeleri, üç yıllık güvenlik güncellemeleri ve üç yıllık garanti vaadiyle birlikte geliyor.

Nokia G22 Özellikleri

G22 büyük ölçüde giriş seviyesi bir telefon, öyle ki Unisoc T606 işlemciye sahip ve 128 GB dâhili depolama alanı bulunuyor ancak bu microSD ile genişletilebilir. 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç HD ekranı bulunan telefonda 50MP kamera, 2MP derinlik kamerası ve 2MP makro sensörü yer alıyor. Cihaz 20W hızlı şarjı destekliyor ancak en yeni işletim sistemi yerine Android 12 ile çalışıyor.

G22, HMD'nin daha çevre dostu olma yönündeki çabalarını somutlaştırıyor. Apple, Google ve Samsung gibi diğer üreticiler, tüketicilerin sorunları kendi başlarına çözebilmeleri için resmî onarım kılavuzları ve parçaları sunarken, daha küçük markaların da aynı şeyi yapması oldukça değerli.

Nokia G22, 8 Mart'tan itibaren gri veya mavi renkte satın alınabilecek. Fiyatı 150 £'dan (179 $) başlayacak. Belirli sorunları gidermek için iFixit'ten 5 £ karşılığında bir Fit Kit (yani aletler) alınabilecek. Yedek batarya 23 £, ekran 45 £ ve şarj portu ise 19 £'a mal olacak.