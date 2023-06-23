Nokia G42 5G’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı
Nokia'nın üzerinde çalıştığı modellerden biri olan Nokia G42 5G'ye ait bazı bilgiler medyaya yansıdı. İşte detaylar!
Finlandiya merkezli şirket Nokia, önümüzdeki haftalarda yeni mobil cihazları satışa sunmaya hazırlanıyor. Bunların arasında modern mobil cihaz teknolojilerini içerisinde barındıran Nokia G42 5G de bulunuyor. Bugün medyaya bazı görselleri sızan ürünün çıkış tarihi merakla bekleniyor.
Nokia G42 5G özellikleri
Sızdırılan görsellere göre Nokia G42 5G, siyah ve mor renk tercihleriyle satışa sunulacak. 3 kamerası ve kavisli çerçevesiyle şık bir görünüme sahip ürün oval ekranıyla klasik bir görüntü sunuyor.
Telefon piyasasında lider konumda yer alan Nokia'nın G42 5G modeli özellikleriyle göz kamaştırıyor. İşte sızdırılan bazı özellikler;
- Nokia G42 5G modeli 1612 x 700 piksel çözünürlük ve 6.56 inçlik LCD ekran paneli
- Android 13 işletim sistemi ve 128 gigabayt depolama alanı
- Snapdragon 480+ 5G ve 90 Hz ekran yenileme hızı
- Güç düğmesine eklenmiş parmak izi sensörü
- 5000mAh pil gücü
Nokia 5G Teknoloji Android 14 Kullanıcıları Çeşitli Avantajlar Sunacak
Finlandiya merkezli şirket Nokia, geliştirmiş olduğu yeni teknolojik sistemi bir aksilik olmazsa ağustos ayında kullanıma sunacak. 5G dilimleme adını verdiği bu projenin android özelliğine sahip telefonları daha hızlı hale getireceğini ifade eden Nokia, ağ operatörlerinden dilimlerini satın almasına ve etkinleştirmesine kolaylık sağlayacağını söyledi.
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