Nokia G42 5G’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Finlandiya merkezli şirket Nokia, önümüzdeki haftalarda yeni mobil cihazları satışa sunmaya hazırlanıyor. Bunların arasında modern mobil cihaz teknolojilerini içerisinde barındıran Nokia G42 5G de bulunuyor. Bugün medyaya bazı görselleri sızan ürünün çıkış tarihi merakla bekleniyor.

Nokia G42 5G özellikleri

Sızdırılan görsellere göre Nokia G42 5G, siyah ve mor renk tercihleriyle satışa sunulacak. 3 kamerası ve kavisli çerçevesiyle şık bir görünüme sahip ürün oval ekranıyla klasik bir görüntü sunuyor.

Telefon piyasasında lider konumda yer alan Nokia'nın G42 5G modeli özellikleriyle göz kamaştırıyor. İşte sızdırılan bazı özellikler;