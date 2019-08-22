Nokia, Gelecek Yıl Uygun Fiyatlı 5G Akıllı Telefonlar Çıkaracak

5G destekli akıllı telefonlar yavaş yavaş hayatımıza girmesine rağmen, fiyatları bir hayli yüksek olduğu için çok fazla kullanıcı tarafından tercih edilmiyor. Nokia markası altında akıllı telefonlar geliştiren HMD Global, gelecek yıl piyasaya süreceği uygun fiyatlı 5G telefonlarla bu sorunun üstesinden gelmeyi planlıyor.

Samsung Galaxy S10 5G ve Huawei Mate 20 X 5G gibi modellerle 5G’li akıllı telefonlara merhaba dedik. Henüz bakir olarak nitelendirebileceğimiz bu segment, yakın zamanda yeni bir oyuncu daha kazanabilir.

HMD Global'in baş ürün sorumlusu Juho Sarvikas, gelecek yıl uygun fiyatlı bir 5G’li akıllı telefon çıkaracaklarını söyledi.

Sarvikas, HMD'nin 5G'yi daha geniş kitlelere yaymak için iyi bir fırsat gördüğünü ve bunun için telefonun maliyetini düşürdüklerini belirtti. Nihai amaç, piyasadaki mevcut fiyatların yarısına 5G’li bir akıllı telefon sunmak.

Nokia, telefonu geliştirmek için ABD'li yonga seti üreticisi Qualcomm ile işbirliği yapıyor. Finli şirket aynı zamanda ABD'deki havayolu şirketleriyle de görüşmeler gerçekleştiriyor.

Uygun fiyatlı bir 5G telefon, 5G kullanım oranının artmasına kesinlikle yardımcı olacaktır. Zira mevcut fiyatlarla bu segmentin geniş kitlelere yayılması bir hayli güç görünüyor.