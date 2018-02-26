Nokia, Her Bütçeye Uygun Akıllı Telefonlarını Tanıttı

Geçtiğimiz yılki MWC etkinliğine göre bu yıl daha fazla ürün sunan Nokia, Android kategorisinde yer alan üç cihazını kullanıcılarla paylaştı. Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus ve Nokia 1 olarak adlandırılan bu cihazlara isterseniz hızlıca göz atmaya başlayalım:

Nokia 8 Sirocco Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Ailenin en güçlü üyesi olan Nokia 8 Sirocco, yuvarlak köşeleri ve çerçevesiz ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 5.5 inçlik pOLED ekrana sahip olan cihaz, Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alıyorken aynı zamanda 6GB RAM barındırıyor. 128GB depolama alanına ve 3260 mAh bataryaya yer veren Nokia, cihaza kulaklık girişi koymayı tercih etmemiş. Bunların dışında hızlı şarj ve IP67 sertifikasının da olduğunu belirteyim.

Kamera konusunda ise kullanıcıları üzmeyecek olan Nokia 8 Sirocco, arkada 13MP+12MP'lik kamera kurulumuna sahip. Ayrıca Zeiss lens ile gelecek olan bu kameraların, portre modunda bir hayli başarılı olduğu söyleniyor. Ayrıca Android One kapsamında olacak Nokia 8 Sirocco'nun kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkacağını da hatırlatmakta fayda var.

Nisan ayında geleceği söylenen akıllı telefonun başlangıç fiyatı ise 750 Euro seviyesinde.

Nokia 7 Plus Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

6.0 inçlik çerçevesiz ekranla gelen model, gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alıyor. 4GB RAM'e sahip olan cihazda 64GB depolama alanı bulunuyor. Arka tarafta 13MP ve 12MP çözünürlüğünde iki kamera barındıran 7 Plus'ın selfie kamerasının ise 16MP olduğu belirtildi.

3800 mAh gibi iddialı bir bataryaya sahip olan cihaz Nisan ayında raflardaki yerini alacak. Fiyatı ise 400 Euro civarında olacak.

Android GO'lu Nokia 1 Teknik Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Şirketin ilk Android GO sürümüne sahip cihazı giriş seviyesinde yer alıyor. 480×854 piksel çözünürlüğünde 4.5 inçlik ekranla gelecek olan cihazda MT6737M yonga seti bulunuyor. 1GB RAM barındıran Nokia 1, arkada 5MP'lik önde ise 2MP'lik kameralara sahip.

8GB depolama alanı ve 2150 mAh batarya barındıran cihazın çıkış yapacağı tarih verilmedi ancak 85 Euro fiyat etiketine sahip olduğunu belirteyim.