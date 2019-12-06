Nokia, İlk Akıllı TV’sini Tanıttı!

Nokia normalde akıllı telefonlar üretmesiyle tanınan bir firmadır. Ancak görünüşe bakılırsa bu durum değişmek üzere. Çünkü şirket, ilk akıllı televizyonunu (akıllı TV) Hindistan’da tanıttı ve çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Flipkart üzerinde yaklaşık 997 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan akıllı TV, 10 Aralık’ta piyasaya sürüldüğünde yüzde 40’lık bir indirimle yaklaşık 590 dolardan satışa sunulacak.

Oldukça şık ve modern bir tasarımla gelen akıllı TV’de dahili JBL ses sistemi ve Android TV özelliği de yer alıyor. 55 inç 3,840 x 2,160p 4K çözünürlük sunan ekran paneli aynı zamanda 60Hz yenileme hızına, 400 nit maksimum parlaklığa ve 178 derecelik görüş açısına sahip. Bu TV’de IPS ekranlara oldukça benzer bir yapıda olan ADS panel teknolojisi kullanılıyor.

Nokia akıllı TV, gücünü dört çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden ve Mali-450 grafik biriminden alıyor. 2.25GB RAM bulunan cihazda 16GB dahili depolama seçeneği sunuluyor. Bluetooth 5.0, Wi-Fi, üç adet HDMI girişi ve iki adet standart USB girişi de akıllı TV’nin bağlantı seçenekleri olarak karşımıza çıkıyor.

Nokia’nın ilk akıllı TV’si ile kullanıcılarına neler sunacağını yakından görmeyi heyecanla bekliyoruz. Aynı zamanda bunun, Nokia’nın tek akıllı TV seçeneği olarak kalmayacağını ve Hindistan dışında da akıllı TV’ler göreceğimizi umuyoruz.