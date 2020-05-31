Nokia Katlanabilir Akıllı Telefon Üretecek

Son zamanlarda iyice kendisini belli etmeye başlayan Nokia Mobile, yeni projelerle karşımıza çıkıyor. Gelen son sızıntılara göre, katlanma özelliğine sahip Nokia cihazlar, geliştirilmeye devam ediliyor.

Kısa bir süre içerisinde; Nokia logolu katlanabilir cihazlar görme ihtimali çok yakın. Şirketin böyle bir cihazı piyasaya sunması için finansal güce sahip olduğu söylenebilir. Fakat kimi kullanıcılar Nokia için buna neredeyse hiç ihtimal vermiyor. Fakat şirket ısrarla bunu yapabileceğini söylüyor.

Nokia, katlanabilir cihaz teknolojisinde ısrarcı

Akıllı telefon modelleri içerisinde şimdiye kadar en güçlü olanlar, üstün teknolojiye sahip olanlar. Cihazlar; şimdilik çok pahalı ve kırılgan. Bu nedenle pek kullanışlı oldukları söylenemez. Hiç kimse Huawei Mate X modelini beraberinde kolay kolay taşımaz.

Katlanma yeteneğine sahip koruyucu plastik katmanın yumuşaklığı, ekranın çökme olasılığını hiç olmadığı kadar yükseltiyor. Bu alanda kullanılabilecek tek katlanabilir akıllı telefon şu anda Motorola Razr diyebiliriz. Fakat model birçok açıdan yeterli değil. Ayrıca ciddi miktarda pahalı diyebiliriz.

Şirketin tasarımı dikkate alındığında, ekran dayanıklılığı ile ilgili birçok görüş ortaya atılabilir. Bazıları, diğer modellere göre çok daha dayanıklı olacağını düşünüyor. Fakat asıl problem, telefonun menteşeleri ve içindeki tozlanma miktarı. Bakalım Nokia, tüm bu sorunları aşıp katlanabilir cihazını finanse edebilecek mi?