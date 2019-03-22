Nokia Modellerinin Bazıları Çin'deki Sunuculara İzinsiz Veri Gönderiyor

Norveç’in en büyük haber kaynaklarından NRK, geçtiğimiz günlerde Nokia 7 Plus modelinin yanlışlıkla Çin’deki sunuculara veri gönderdiğini gün yüzüne çıkarmıştı. Veri gönderme durumunun tespit edilmesinin hemen ardından ise telefonların Çin sunucuları iletişimlerinin kesildiği aktarılan bilgiler arasında yerini aldı.

NRK tarafından yayınlanan raporda, Çin sunucularına gönderilen veriler arasında GPS koordinatları, SIM kart numaraları ve telefonların seri numaraları, herhangi bir şifreleme yöntemi omadna direkt olarak gönderildiği dile getirildi. Telefonların ekranları kapalıyken, kilit ekranındayken ya da tamamen açıldığında dahi veri göndermeye devam ettiği, bu yöntemin Çin’de satılan telefonlarla benzerlik gösterdiği söylendi.

Nokia modellerinin Çin’de veri gönderdikleri sunucunun isminin vnet.cn olduğu, sunucunun CNNIC ya da Çin İnternet Ağ Bilgi Merkezi bünyesinde bulunduğu bildirirken, sunucuların sahibinin China Telecom olduğu ortaya çıkarıldı.

Yaşananların bir tür teslimat yanlışlığından kaynaklandığı düşünülüyor. Çin hükümetinin koyduğu yasakları uygulamak durumunda olan Nokia ve diğer şirketler, telefonlarında bu veri gönderme işlevini açık bırakmak durumunda kalıyorlar. Başka bölgelerde böyle bir veri gönderme durumunu kullanmayan Nokia’nın, Çin’e göndermek istediği telefonlardan bazılarını Norveç’e göndermiş olabileceği konuşulanlar arasında kendine yer buluyor.

Norveç’te yaşananlardan sonra Finlandiya’daki kurumlar Nokia markasını işleten HMD Global hakkında soruşturma başlattı. Kullanıcıların izni olmadan verilerinin toplanması ve bir başka devlete gönderilmesinin, Avrupa Birliği Kullanıcı Verilerinin Korunması Kanunu’na aykırı olması sebebiyle derinlemesine bir incelemenin devam ettiği aktarıldı.