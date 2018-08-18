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Nokia'nın 21 Ağustos'ta Tanıtacağı Yeni Amiral Gemisi Nokia 9 Olabilir

Nokia 9 21 Ağustosta Tanıtılabilir
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Mobil

Nokia’nın resmi Twitter hesabı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, şirketin 21 Ağustos’ta bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Paylaşımda, bir görsel ile birlikte "en çok beklenen telefon" ifadeleri kullanılarak yeni bir akıllı telefonun tanıtılacağı belirtiliyor.

Telefon silüetinden oluşan bir görsel ve görsel üzerinde "en çok beklenen telefon için hazır olun" ifadesinin yer aldığı paylaşımda, Nokia etkinliğinin 21 Ağustos’ta gerçekleştirileceği duyuruluyor. Nokia, bunun dışında tanıtacağı yeni telefon hakkında hiçbir detay vermezken, şimdiye kadar telefon hakkında sızıntılar yapılmasını başarılı bir şekilde engelledi.

21 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Nokia etkinliğinde hangi telefonun tanıtılacağı henüz bilinmiyor ancak Nokia 9’un (2018) tanıtılacağı tahmin ediliyor. Nokia 9’un, şirketin yeni amiral gemisi olarak Samsung Galaxy S9’a rakip olması bekleniyor.

Akıllı telefon üreticilerinin, yeni amiral gemilerinde tercih ettikleri Qualcomm Snapdragon 845 yonga setinin Nokia 9’da da yer alacağı tahmin ediliyor. Üst segmette yer alması beklenen telefonun OLED ekrana sahip olabileceği de söylentiler arasında yer alıyor.

Nokia 9 hakkındaki diğer söylentiler ise telefonun çentikli bir ekrana sahip olacağı ve ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceği yönünde. Nokia’nın kamera konusunda da rakiplerinin gerisinde kalmayacağı düşünülüyor. Dolayısıyla Nokia 9’da çift arka kameranın yer almasına kesin gözüyle bakılırken, şirketin rakiplerine göre bir fark yaratarak üçlü arka kamera sistemiyle gelebileceği söyleniyor.

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