Nokia'nın 21 Ağustos'ta Tanıtacağı Yeni Amiral Gemisi Nokia 9 Olabilir

Nokia’nın resmi Twitter hesabı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, şirketin 21 Ağustos’ta bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Paylaşımda, bir görsel ile birlikte "en çok beklenen telefon" ifadeleri kullanılarak yeni bir akıllı telefonun tanıtılacağı belirtiliyor.

Telefon silüetinden oluşan bir görsel ve görsel üzerinde "en çok beklenen telefon için hazır olun" ifadesinin yer aldığı paylaşımda, Nokia etkinliğinin 21 Ağustos’ta gerçekleştirileceği duyuruluyor. Nokia, bunun dışında tanıtacağı yeni telefon hakkında hiçbir detay vermezken, şimdiye kadar telefon hakkında sızıntılar yapılmasını başarılı bir şekilde engelledi.

21 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Nokia etkinliğinde hangi telefonun tanıtılacağı henüz bilinmiyor ancak Nokia 9’un (2018) tanıtılacağı tahmin ediliyor. Nokia 9’un, şirketin yeni amiral gemisi olarak Samsung Galaxy S9’a rakip olması bekleniyor.

We are thrilled to bring you the Nokia smartphones event for one of the most awaited phones on Tuesday 21st August. Stay tuned for more! #Nokiamobile #BringItOn pic.twitter.com/LXgnzguDvm